УМБРИЯ: ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ





ГАМЭР БАУТДИНОВ Так получилось, что именно уроженец этой небольшой области в Центральной Италии был первым европейцем, который в середине XIII века пересёк огромные евразийские просторы и стал их первооткрывателем для Европы, оставив свои записки и о тогдашней Руси. Его имя Джованни да Пьян-дель-Карпине (Giovanni da Pian del Carpine), известное в историографии как Плано Карпини. Уже после него за Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию и далёкие азиатские страны направлялись Марко Поло и другие европейцы – путешественники, купцы, миссионеры, пока не пришла пора профессиональных дипломатов. И потому, оказавшись в Умбрии, первым делом мне захотелось посетить места, связанные с Плано Карпини. Это прежде всего небольшой городок Маджоне (Magione), расположенный вблизи берегов озера Тразимено. ПЛАНО КАРПИНИ Маджоне, где родился Джованни да Пьян-дель-Карпине (1189/1190-1252), находится близ восточного берега озера. В те далёкие времена это селение называлось «Пьян-ди-Карпине», то есть «Грабовая долина», так как поблизости находилась грабовая роща. Поскольку тогда ещё не существовало фамилий, то Джованни (по-латыни Johannes) впоследствии стал именоваться как Джованни да Пьян-дель-Карпине («Джованни из Грабовой долины»), а в латинском варианте – Johannes de Plano Carpini. Отсюда в исторической науке и закрепилось имя «Плано Карпини» («Грабовая Долина»).

Одной из достопримечательностей Маджоне является мощный средневековый замок мальтийских рыцарей, рядом с которым находится католический храм Иоанна Крестителя. Полагают, что именно здесь Карпини вступил на путь служения церкви. Это было время, когда начали действовать основанные в начале XIII века монашеские ордена францисканцев и доминиканцев. Основатель первого из них, Франциск Ассизский, тоже родился в Умбрии, и неудивительно, что Карпини стал одним из первых его последователей. В качестве активного члена ордена он выполнял важные миссии в Европе, направлял братьев-францисканцев в разные страны, а иногда лично возглавлял их. На него обратил внимание сам Папа Иннокентий IV, поручив ему однажды необычную миссию – разузнать, что представляет собой созданная Чингиз-ханом непобедимая Монгольская держава.

В качестве папского нунция Карпини вместе с польским монахом-францисканцем Бенедиктом в 1245-1247 гг. совершил небывалое по тем временам путешествие в ставку Великого монгольского хана в Каракорум, где решалась судьба огромного наследия Чингиз-хана. В ходе долгих странствий путники посетили многие земли современной территории России и описали их. Именно они познакомили европейцев с народами Восточной Европы и Сибири, с жизнью и бытом самих монголов и организацией их огромной державы. В разное время Карпини встречался с Великим монгольским ханом Гуюком, с правителем Золотой Орды Батыем (Бату), с русскими князьями, в том числе с Александром Невским. Свои наблюдения Карпини изложил в книге «История монгалов», как она называлась в первом переводе на русский язык, а сама книга стала одним из важнейших источников сведений и по истории России. И чтобы не оставалось сомнений в достоверности факта предпринятого путешествия на Восток, автор в своей книге в свидетели призвал жителей Киева и находившихся там тогда венецианских и генуэзских купцов. Маршрут многотрудного путешествия Плано Карпини протяжённостью 10 тысяч километров показан на карте, которая выставлена в одном из залов мэрии Маджоне. Рядом стоит здание, построенное на месте дома, где жил Карпини. Его именем названы площадь перед мэрией и главная улица городка, а в местном парке жители поставили памятник своему прославленному земляку. Таким образом, именно отсюда, из Маджоне на озере Тразимено, протянулась одна из ниточек, которые позднее связали на веки Италию и Россию.

Что касается дальнейшей судьбы самого Карпини, то после возвращения из Монголии он был удостоен благосклонного внимания со стороны Папы. В течение трёх месяцев тот держал его при себе в Риме, а затем назначил архиепископом города Антивари на Адриатике (ныне это город Бар в Черногории). Название Антивари означает, что город расположен по другую сторону от Бара итальянского (Бари), где, как известно, покоятся мощи Николая Чудотворца. В Антивари Карпини писал историю своего уникального путешествия, и, как предполагают, здесь он и умер 1 августа 1252 года. Но не исключено, что в свой последний час он находился в Маджоне или Перудже, главном городе Умбрии. НА ОЗЕРЕ ТРАЗИМЕНО За полторы тысячи лет до рождения Плано Карпини вблизи озера Тразимено произошла одна из наиболее крупных битв войск знаменитого карфагенского полководца Ганнибала с римлянами. В конце III века до н.э. он совершил беспримерный переход, отправившись из североафриканского Карфагена через территории нынешней Испании, Пиренеев, Южной Франции и Альп на завоевание Рима. Оказавшись на Апеннинском полуострове, Ганнибал довольно легко разбил высланные ему навстречу первые римские легионы, и в 217 году он оказался в центральной части полуострова, на границе Тосканы и Умбрии. К югу лежало озеро Тразимено, и его гористый северный берег карфагенский полководец выбрал для подготовки к сражению. Своих воинов он расположил на близлежащих холмах, а между горами и озером, в районе местечка Туоро, была узкая горловина. Как писал древнеримский историк Тит Ливий, в эту горловину-ловушку и устремилось римское войско. Именно этого ждал Ганнибал, бросивший на противника всю свою 20-тысячную армию. Согласно различным источникам, потери римлян в этой битве составили от 15 до 25 тысяч человек, а у победителей их было раз в десять меньше. На поле боя погиб и предводитель римской армии консул Гай Фламиний. Так Ганнибал открыл себе путь на Юг. Правда, Рим ему не удалось завоевать, хотя он одержал победу ещё в одной знаменитой битве – при Каннах в Апулии.

Ныне в Туоро открыт музейный «Центр документации», экспозиция которого рассказывает о битве на озере Тразимено. Сотрудники музея могут показать места, связанные с этой битвой. В июле-августе здесь устраиваются театрализованные представления на тему событий той эпохи.

Озеро Тразимено с его главным городком Кастильоне-дель-Лаго издавна привлекало внимание путешественников, в числе которых были такие писатели и поэты, как Гёте, Байрон, Стендаль, Андерсен. Озеро площадью 128 кв. км образовалось примерно 600 тысяч лет назад в результате геологического катаклизма, вызвавшего мощный обвал почвы. Оно уникально тем, что не имеет естественных притоков и истоков, а в наше время уровень воды в озере искусственно регулируется. Его воды богаты рыбой. В них водятся щука, угорь, карп, линь, кефаль, окунь, форель. Здесь же подлинное царство птиц, в том числе – перелётных: баклан, зимородок, синица, чибис, сокол болотный, цапля красная, ходулочник.

Вокруг Тразименского озера разбросаны живописные селения, которые привлекают сюда как жителей близлежащих городов, так и туристов. Здесь можно отдыхать и загорать, ходить под парусом или просто кататься на лодке, бродить по небольшим островкам, один из которых, по легенде, был местом уединения Франциска Ассизского. Но его главная обитель находится в городке Ассизи, в сорока километрах от Тразимено. У ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО Путешествуя по зелёной, красивой и уютной Умбрии, можно во многих её уголках обнаружить следы пребывания Франциска Ассизского (1181/1182-1226). Джованни Бернардоне в миру, он происходил из состоятельной купеческой семьи Ассизи, рано покинул отчий дом, отрёкся от земных благ и в монашестве принял имя Франческо. Он посвятил себя проповеди кротости, смирения, милосердия и «святой бедности» как совершенной формы любви к Богу. Вместе со своими последователями основал братство, которое позднее было преобразовано в монашеский орден францисканцев. Франциск Ассизский исходил многие земли, побывал даже в Египте и на Святой Земле, а последние годы провёл в горах Умбрии. Его проповеди, проникнутые любовью к людям, привлекали многих. А ещё он был поэтом, и в своих стихах обращался к природе, растениям и животным. В его «Песни о творениях» есть такие удивительные выражения, как «Брат Солнце» и «Сестра Луна». Через два года после смерти Франциск Ассизский был канонизирован. Уже в XX веке он, как и Екатерина Сиенская, был объявлен одним из главных и почитаемых святых покровителей Италии.

Ему посвящены многие католические храмы, главным из которых является Базилика св. Франциска. Она была заложена в Ассизи в 1228 году, когда Франциска объявили святым. Базилика состоит из двух церквей, Верхней и Нижней, расположенных на разных уровнях, но представляющих собой единый ансамбль. В гробнице, в склепе Нижней церкви покоятся его мощи, а интерьер украшают фрески на темы жития Иисуса Христа и св. Франциска. Здесь работали лучшие итальянские живописцы XIII-XIV веков: Симоне Мартини, Чимабуэ, Пьетро Лоренцетти. А великий Джотто создал свои живописные шедевры в Верхней церкви, на стенах которой представлен цикл из его 28 фресковых росписей, посвящённых жизни и духовной миссии св. Франциска.

В городе много других интересных памятников: древний кафедральный собор св. Руфина, базилика св. Клары, последовательницы св. Франциска и основательницы женского ордена кларисс, цитадель, базилика Санта-Мария-дельи-Анджели (при въезде в город). Внутри этой базилики есть маленькая церковь «Порциункола» и «Капелла Транзито», где отошёл в мир иной основатель ордена францисканцев. А в самом городе сохранился дом, где он родился. Ежегодно в Ассизи проводятся торжественные мероприятия, в программу которых включается обычно «Марш Мира» с участием многочисленных паломников, включая и иностранцев. Недалеко от Ассизи в селении Монтефалько находится музей св. Франциска, размещённый в одноимённом храме. Особенно интересна его центральная абсида, которую в XV веке расписал один из крупных живописцев эпохи Возрождения Беноццо Гоццоли. На этих фресках изображены эпизоды жизни и деяния св. Франциска и его ближайших сподвижников. С Умбрией связано имя ещё одного известного деятеля церкви. Это святой Бенедикт, уроженец умбрийского селения Норча, который ещё в VI веке основал самый первый монашеский орден. Правда, произошло это не в Умбрии, а в соседней области Лацио. Там, в селении Монтекассино, расположенном между Римом и Неаполем, находится наиболее известный монастырь бенедиктинцев. ПЕРУДЖА... Главный город области – Перуджа, население которого насчитывает около 150 тысяч человек. История его основания связана с италийским племенем умбров, давших название и самой области. В IV веке до н.э. их стали теснить этруски, ещё один загадочный народ древности, а в 308 году до н.э. на Умбрию напали римляне. В 295 году они разбили объединённые силы местных племён и заняли умбро-этрусский город, который назвали «Перузия». О древнем периоде города сегодня напоминает Этрусская арка, представляющая собой въездные ворота в его исторический центр. Много интересного о прошлом Перуджи и всей области Умбрия можно узнать в Национальном археологическом музее.

В Средние века город не раз оказывался в центре исторических событий. Уже с XI века он стал свободной коммуной, как и многие города Центральной и Северной Италии. Правда, спокойной жизни горожан мешали не только внешние враги, но и внутренние междоусобицы с участием известных семейств. Особенно яростный характер они приобрели при столкновении семейств Одди и Бальони, в результате чего в 1534 году Перуджа вынуждена была подчиниться папскому Риму. Тому самому государству (Stato Pontificio), которое в русской историографии известно как «Папская область» (понятие «Ватикан» появилось лишь в 1870 году, после того как Рим был занят войсками итальянского королевства, а владения папы свелись к нынешней территории Ватикана). После овладения Перуджей Папа Павел III распорядился соорудить в городе внушительную крепость-цитадель – Рокка Паолина. В наше время местные архитекторы умело использовали её площади и создали интересные современные структуры с оригинальными галереями для пешеходов.

От периода Средневековья в Перудже сохранились дворцы, храмы и другие замечательные памятники. Это, к примеру, кафедральный собор св. Лаврентия, Палаццо Комунале, Колледжо-дель-Камбио, Палаццо-дель-Капитано, Ораторио, Палаццо-дель-Пополо. В центре города находится один из его главных символов – чудесный фонтан XIII века работы Николо и Джованни Пизано, представителей знаменитой династии скульпторов из Пизы. На барельефах нижней части фонтана изображены знаки Зодиака и символы двенадцати месяцев года.

Перуджа, а точнее Умбрия, знаменита своей школой живописи, а работы её художников можно видеть в Национальной галерее Умбрии. Главная улица города носит имя известного живописца эпохи Возрождения Пьетро Ваннуччи (1445-1523) родом из умбрийского городка Читта-делла-Пьеве, которого знают как Перуджино. В его мастерской набирались опыта другие художники. Одним из них был его земляк Пинтуриккио (Бернардино ди Бетто), а другим – юный Рафаэль (Раффаэлло Санти или Санцио), родившийся в соседней области Марке, в городе Урбино. Работы Перуджино имеются и в России, в частности, в Музее изящных искусств им. Пушкина в Москве и в Эрмитаже в Петербурге. Но Перуджа живёт не только своим прошлым. Это один из оживлённых городов Италии, а энергию и динамизм ему придаёт молодёжь. Помимо итальянского университета, здесь имеется и так называемый Университет для иностранцев, в котором обучаются около 10 тысяч студентов из разных стран, получая фундаментальные знания по итальянскому языку, литературе и культуре Италии.

Присутствие молодёжи во многом определяет и содержание различных городских праздников, особенно летом и ранней осенью. Это фестиваль «Умбрия-джаз» с участием известных музыкантов мира, уличные представления «Театр на площади», международный фестиваль кукольных театров. А для любителей классической и духовной музыки ежегодно проводится фестиваль «Сагра музикале умбра», причём во многих городах области, в том числе в Ассизи.

В Перудже находится известный кондитерский концерн «Перуджина», а ежегодно в октябре здесь проходит «Еврошоколад». Это выставка продукции лучших кондитерских фирм, на который съезжаются тысячи любителей сладкого из многих стран. Для детей в Перудже есть и другое развлечение – парк «Читта-делла-Доменика». СПОЛЕТО, ТЕРНИ, ОРВИЕТО, ГУББИО Область Умбрия занимает довольно скромную территорию – 8500 кв.км. Почти полное отсутствие крупной промышленности делает её одним из самых благоприятных экологических регионов Италии. Здесь обилие зелени, ухоженные поля, леса. А плавные очертания окружающих холмов запечатлены на полотнах великих мастеров Возрождения. Не случайно Александр Блок, совершивший путешествие по Италии летом 1909 года, посвятил Умбрии проникновенные строки своего цикла «Итальянских стихов». Одно из них, «Благовещение», начинается так:

«С детских лет – видения и грёзы,

Умбрии ласкающая мгла.

На оградах вспыхивают розы,

Тонкие поют колокола…» «Умбрии ласкающая мгла» – это та самая дымка, «сфумато», игра красок и света в сочетании с мягкими очертаниями рельефа. Архитектура её городов и селений органично вписывается в окружающий пейзаж. Старинные постройки, средневековые дворцы и соборы напоминают о древности этой земли и об искусстве мастеров, создавших эти шедевры.

Область обладает развитой сетью автомобильных дорог. Здесь проходит крупнейшая автострада (Autostrada del Sole) и железнодорожная магистраль, связывающая Север и Юг страны. Отсюда нетрудно добраться как до Адриатического моря, так и до Тирренского.

Если после Перуджи и Ассизи отправиться на юг, то по пути можно увидеть ворота древнеримских стен в Спелло, прекрасный собор в Фолиньо, построенный в романском стиле, селение Треви, название которого напомнит о знаменитом фонтане в Риме. Дальше путешественник попадает в Сполето, один из старейших этрусских городов, завоёванный позднее римлянами. С 570 по 1230 год он был столицей одноимённого герцогства. Сначала здесь правили лангобарды (одно из германских племён), а затем Сполето разделил участь Перуджи и многих других городов и селений Умбрии. Сполето оказался заложником в борьбе германских императоров и римских пап, в результате чего отошёл к церкви. В нём сохранились архитектурные памятники как древнеримского периода (например, Римский театр), так и эпохи Средневековья. На господствующим над городом холме возвышается цитадель (Rocca), одно из крупнейших сооружений этого типа в Италии, где в своё время укрывались и римские папы. Большое впечатление производит кафедральный собор XI века, на площади перед которым проходят лучшие спектакли в рамках Фестиваля двух миров. Здесь выступают выдающиеся исполнители из многих стран Европы и Америки, в том числе и наши соотечественники. Его программа весьма разнообразна: концерты классической музыки, опера, балет, театральные постановки, художественные выставки, фильмы (Spoletocinema), наука (Spoletoscienza).

Город Тернии, что южнее, является самым крупным индустриальным центром области, но и там сохранилось немало древностей. А сейчас он многим напоминает о том, что именно здесь зародилась легенда о святом Валентине и появился праздник влюблённых, который 14 февраля отмечают в разных странах. В полутора километрах от Терни расположено озеро Пьедилуко, на котором проходят международные соревнования по академической гребле. Оно известно также тем, что с него низвергается 160-метровой водопад (Cascata delle Marmore). Отсюда, через Нарни, недалеко и до Рима, но мы продолжим путешествие по Умбрии.

К числу красивейших городов Италии относится Орвието. Изображение великолепного фасада его кафедрального собора (Duomo) украшает многие издания и рекламные проспекты. В Орвието находится один из известных этрусских некрополей, где сохранились захоронения и предметы материальной культуры этого древнего народа. История Орвието во многом схожа с историей других умбрийских городов, подпавших под власть церкви. Кроме того, в XIII веке Орвието, как и соседнее Витербо в Лацио, какое-то время было резиденцией римских пап. С их пребыванием здесь связаны Папские дворцы, поскольку папы не всегда чувствовали себя безопасно в Риме, и некоторые конклавы (выборы пап) прошли в Витербо и Перудже. Любители курьёзов в Орвието ожидает сюрприз. Это так называемый «Колодец св. Патриция» глубиной примерно 60 метров. Он был вырыт по папскому повелению, чтобы обезопасить город в случае долгой осады. В колодец ведут 248 ступенек, по которым можно легко спуститься и с его дна увидеть крошечное пятнышко неба. А вот для подъёма наверх понадобятся силы и терпение.

На обратном пути из Орвието в Перуджу стоит остановиться в Тоди. Это один из очаровательных городков Умбрии, который укрощает его древние храмы. Далее дорога на север ведёт к Деруте, одному из наиболее известных центров итальянской художественной керамики, производством которой славится Умбрия. Впрочем, здесь немало других интересных городков и селений: Читта-ди-Кастелло, Умбертиде, Гуальдо-Тадино, Ночера-Умбра, Кашиа, Ферентилло, Беванья да всех и не перечислишь!

Но в любом случае стоит побывать в Губбио, что к северо-востоку от Перуджи. Здесь в ходе археологических раскопок были обнаружены письменные трёхъязычные свидетельства о древнейших племенах этого края. Город с его замечательными памятниками Средневековья красиво вписан в местный горный пейзаж. Каждый год в Губбио устраивается уникальный спектакль. Ко дню святого покровителя города Убальда (Sant’Ubaldo) 15 мая делают три гигантские деревянные разукрашенные сооружения столпообразной формы весом до четырёх центнеров каждое, на которые устанавливают фигуры святых. Сначала эти сооружения в вертикальном положении (отсюда, видимо, и их название – «свечи») стараются быстро, чуть ли не бегом, пронести по улицам города, заполненным праздничным народом. Затем наиболее крепкие парни с этим тяжёлым грузом начинают подъём на вершину горы Инджино, где находится базилика св. Убальда. После этого удивительного зрелища всё остальное представляется необычайно лёгким, и даже историческое путешествие умбрийца Плано Карпини в глубины Сибири кажется не столь уж трудным и утомительным. В материале использованы фотографии из личного архива автора.

НАШЕ ДОСЬЕ. ГАМЭР БАУТДИНОВ

Педагог, публицист, член Союза журналистов Москвы. Занимается проблемами истории, культуры, религии стран Европы и Востока.

Окончил Московский государственный лингвистический университет. 25 лет работал в Агентстве печати «Новости», где прошел путь до главного редактора изданий для стран Европы. Многие годы работал в Италии: был редактором-корреспондентом и заведующим римского Бюро АПН, а в качестве профессора преподавал в старейшем европейском вузе – в Болонском университете. Является автором книги «Итальянцы в России», вышедшей в Милане на итальянском языке, составителем первого издания на русском языке речей и выступлений папы Иоанна-Павла II – «Мысли о земном».

Лауреат международных журналистских премий городов Каррара и Модена, член Правления Российской Ассоциации делового и культурного сотрудничества с Италией.

Награждён Орденом Дружбы народов.

