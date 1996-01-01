РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ:

КРИЧАЩИЕ ИТОГИ «РЕАБИЛИТАЦИИ»





От редакции. Эту статью можно назвать криком боли за свой народ. Криком боли от того, как в течение последних 20 лет «национальная политика» в стране, отданная на откуп кучке распределителей бюджетных средств, подменила задачу реабилитации одного из народов нашей страны задачей недопущения даже разговоров о его реабилитации. Крик боли за страну, в которой «национальная политика» имеет итогом такие результаты.

Все это показано в статье на примере лишь одного народа – российских немцев. Но значит ли это, что у других народов дело обстоит иначе? Тем более если даже представители русского народа вновь и вновь поднимают вопрос о своем положении?

Мы с удовлетворением восприняли в декабре 2012-го подписание Президентом страны новой Стратегии государственной национальной политики как выражение понимания на самом верху необходимости обратить, наконец, серьезнейшее внимание национальному вопросу. Пусть не все ожидания нашли отражение в этой Стратегии, но, казалось, – лед тронулся! Однако прошло уже полгода, и – ничего. Нет даже программы реализации Стратегии!..

И возникает мысль: может, нужно поддержать инициативу Президента снизу? Может, представителям и других народов страны надо осветить свое положение, свои проблемы, чтобы ясней была видна общая картина? И чтобы в многонациональной стране опять появилась настоящая национальная политика – в интересах страны и её народов, а не только в интересах паразитирующих на их проблеме, как у российских немцев, подрядчиков, лишь «работающих немцами»?

ГУГО ВОРМСБЕХЕР: «ОТСТАЛЫЕ УРОДЫ»,

«ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА ПРЕЗИДЕНТА» И ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ МЕЖПРАВКОМИССИИ

В стране вроде началось, пусть и очень уж буксующее для достигнутого уровня преступности, очищение власти от взяточников и воров (они теперь, правда, политкорректно называются «превысившие свои полномочия»; т.е., надо полагать, берут больше, чем были уполномочены). И даже от тех, кто приобрел ученые звания и степени нечестным путем. Рискуя имиджем, включились в процесс депутаты. И возникают робкие надежды на более светлое будущее вообще. Или хотя бы в давно и до предела запущенной национальной политике. И в положении с реабилитацией российских немцев, доведенной до абсурда, трудно представимого даже для них, повидавших всякое после их превентивного обвинения, депортации и раздела АССР немцев Поволжья в 1941 году.

I Сначала немного о пути, который и привёл к сегодняшней ситуации.

В 1957 г. были восстановлены автономные республики репрессированных народов; им разрешили из мест ссылки вернуться домой. Российским (тогда советским) немцам нет. Причина: регионы, куда они были выселены в 1941-ом и где вносили весомый вклад в экономические показатели, теперь (как и много десятилетий потом), не хотели их терять как хороших работников, поэтому были против восстановления их республики, что Центр игнорировать не решился.

В 1964 г. вышел Указ, который снял с советских немцев все обвинения Указа 1941-го о их депортации, но не дал им права хотя бы в индивидуальном порядке возвращаться в родные места, откуда они были незаконно выселены. В 1965-ом, после двух делегаций советских немцев в Москву с требованием восстановить их автономию, этот вопрос был еще раз рассмотрен и – еще раз дан отказ. По той же причине, озвученной наиболее убедительно Казахстаном: без немцев вести сельское хозяйство невозможно. Вопрос закрыли.

В 1979-ом все же решили создать немецкую Автономную область, но – в том же Казахстане. И там организовали демонстрации протеста казахского населения. Вопрос опять закрыли.

В конце 1988 г., после очередных трех делегаций, в ЦК КПСС заверили, что решение о восстановлении республики будет принято не позже середины 1989-го. Не получилось: были организованы митинги протеста «местного населения» уже на бывшей территории республики, которую местные власти, получив в 1941-ом, не хотели теперь возвращать.

В 1991 г. Россия приняла Закон «О реабилитации репрессированных народов», он предусматривал и восстановление АССР немцев Поволжья. В мае того же года представителей советских немцев принял Президент СССР М. Горбачев. Было решено: АССР немцев Поволжья надо восстановить. Но в начале 1992-го Б. Ельцин, выступая в Саратовской области перед разогретым митингом, предварительно тоже разогретый, сделал «ответственное заявление»: «Ни один дом не будет снесен ради немцев Поволжья!». И предложил репрессированному народу селиться на военном полигоне Капустин Яр, где «земля, правда, начинена снарядами», но пусть немцы их выкапывают. «И Германия пусть поможет», – показал он своё, гаранта Конституции, остроумие.

Тем не менее, в 1992-ом был подписан Российско-Германский Протокол о сотрудничестве в поэтапном восстановлении государственности российских немцев. Была создана Российско-Германская Межправительственная комиссия для реализации этого Протокола. Но чем дальше, тем ситуация в России все больше осложнялась, вопрос затягивался. Чтобы хотя бы имитировать «процесс», в России была принята Федеральная целевая программа по российским немцам, которую за две ударно-угарные пятилетки выполнили аж на 4%. Потом приняли еще одну программу, до 2012 года. Обе программы предусматривали не восстановление государственности, а лишь проекты – совместно с Германией или порознь: по поддержке двух немецких районов в Сибири, по культуре, в социальной сфере, молодёжной политике и т.п.

Сегодня можно сказать: намечено было много, и кое-что сделано, хорошего тоже. И потрачено двумя государствами также немало, особенно германской стороной. Но прошло 20 лет, положение народа только ухудшилось, проведенная работа была больше строительством на тающей льдине, дрейфующей в море, так что результат был предопределен: народу – ничего, кроме приближения к погружению в воду; а строителям – что удалось заработать тяжким трудом под флагом «в пользу российских немцев».

Сегодня ситуация вкратце такова. Народ уже 72 года как не реабилитирован; 2,5 миллиона российских немцев, не выдержав, выехали в Германию (ущерб от выезда – минимум 100 млрд. долларов США); Федеральные программы не остановили даже ассимиляции; доля немецкого населения в немецких районах основательно сократилась (по горькой образности одного из их руководителей, немецким в районе все больше остаётся только название).

Одновременно подмена процесса реабилитации проектной работой на бюджетные деньги двух стран привела к созданию класса подрядчиков-исполнителей проектов, который все набирал силу, работая в тесном контакте с распределителями средств. Это все дальше оттесняло в сторону общественное движение за реабилитацию и привело в конце концов, с помощью тех же распределителей средств, к основательному разрушению, перерождению и поглощению этого движения подрядным конгломератом, управление которым сосредоточено сегодня практически в одних руках.

Еще один важный момент: бизнес подрядчиков возник, развился и живет фактически на проблеме реабилитации, но он смертельно боится этой реабилитации, потому что она ведь передаст и власть, и «проекты», и средства на них самому народу. Отсюда подрядчики готовы на все, чтобы не допустить реабилитации, или хотя бы максимально растянуть ее во времени, чтобы сохранить бюджетное финансирование и удержать процесс в рамках подрядной работы (это называется теперь «практическая реабилитация»). Что еще больше усугубляет положение российских немцев, лишает их надежд на нормальное будущее, а также формирует весьма критичное отношение к власти, предстающей сегодня перед ними именно в образе распределителей бюджетных средств и тесно связанных с ними подрядных «практиков».

Отсюда и глубокое беспокойство национального движения за будущее своего народа; давний и резкий конфликт между этим движением и подрядной идеологией-практикой; кризисность ситуации, требующей неотложного вмешательства уже с уровня повыше распределителей средств. Потому что борьба очень неравная: на одной стороне сила, причем в значительной степени та, которая «при выгоде в 300 процентов не остановится ни перед каким преступлением», да еще поддерживаемая «административным ресурсом» и бюджетными деньгами; на другой – в основном лишь правда, уже не могущая уповать, как когда-то, что ее одной достаточно для победы. Недостаточно! Сегодня, чтобы победить, правде требуется действенная поддержка очистительных сил во власти.

Обо всем этом – более конкретно и менее бесстрастно – и пойдёт у нас речь.

II В начале этого года Межрегиональная Ассоциация национально-культурных автономий немцев Сибири (НКА, которые мужественно выстояли три года назад перед небывалым принуждением их войти в ФНКА после ее захвата подрядным «Международным союзом немецкой культуры» (МСНК) и так же мужественно отвергли «новую» ФНКА, ставшую инструментом разрушения и перерождения движения российских немцев за реабилитацию) обратилась к общественным организациям российских немцев, а затем и к Президенту РФ. Содержание и причины Обращений перекликаются, поэтому приведем полный текст лишь последнего: «Уважаемый Владимир Владимирович!

Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации сегодня является главным инструментом в реализации Стратегии государственной национальной политики, принятой в декабре 2012 г.

В состав Совета от Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (ФНКА РН) входит Генрих Генрихович Мартенс.

Мы, представители общественности российских немцев, ответственно заявляем, что господин Мартенс не может входить в состав Совета по ряду причин.

К руководству автономией он пришел путем обмана и подлога уставных и государственных регистрирующих документов ФНКА РН, что и сегодня является предметом разбирательства Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, г-н Мартенс возглавляет Ассоциацию общественных организаций «Международный союз немецкой культуры» (АОО «МСНК»). В последние годы практически административным порядком в России была создана так называемая «система самоорганизации российских немцев» и отдана под контроль АОО «МСНК». Этот замысел был реализован в качестве альтернативы ФНКА РН, что противоречит российскому законодательству. Согласно Федеральному Закону РФ № 74-ФЗ от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии» самоорганизация должна выстраиваться на базе института национально-культурных автономий.

При этом в ведение АОО «МСНК» были также переданы финансово-распорядительные функции германских посреднических организаций, действующих на территории РФ. Финансовые средства Германии используются г-ном Мартенсом в политических целях: оказывается давление на общественные организации российских немцев, компрометируются легитимно избранные руководители национально-культурных автономий и осуществляется вмешательство в национальную политику регионов. Г-н Мартенс вносит раскол в сообщество российских немцев, провоцируя конфликтные ситуации, и настраивает общественные организации друг против друга. Тем самым Международный союз немецкой культуры попадает под определение «иностранного агента». Сложилась парадоксальная ситуация, когда решение проблемы нашего народа в России финансирует германское государство через незаконную и фиктивную «систему самоорганизации». Такое положение дел невыгодно ни российским немцам, ни Российскому государству.

При финансовой поддержке Германии укрепляются амбиции и устремления г-на Мартенса контролировать и распределять денежные средства германской стороны, выделяемые на поддержку российских немцев, а ФНКА РН служит ему только средством прикрытия для получения германских денег и обустройства семейного бизнеса посредством реализации их через свои общественные и коммерческие организации.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас исключить г-на Мартенса из состава Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации и оказать содействие в упорядочении системы самоорганизации российских немцев на федеральном уровне, основанной на добровольности и самостоятельности национально-культурных автономий.

Свое недоверие г-ну Мартенсу выразили национально-культурные автономии и общественные организации российских немцев Алтайского, Забайкальского и Краснодарского краев, Архангельской, Астраханской, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской и Ярославской областей, в которых проживает более половины российских немцев». Вот такое Обращение пошло к Президенту. Особенность его – это крик боли за свой народ уже не отдельного автора, и даже не одной организации, а объединения региональных структур.

К тому, что обращения на такой уровень заканчиваются в лучшем случае отпиской какого-нибудь чиновника какого-нибудь департамента какого-нибудь министерства, где «национальной проблемой российских немцев» занимаются в виде распределения средств на проекты в основном всё того же подрядчика, все уже привыкли. Но в этот раз, судя по реакции подрядчиковой рати, Обращение прошло дальше этих чиновников. Потому что суета в стане МСНК и ФНКА, давно слившихся с помощью тех же чиновников в экстазе противодействия реабилитации народа, поднялась небывалая.

Сначала на сайте МСНК в Интернете появилось весьма раздраженное интервью заместительницы Г. Мартенса по ФНКА Фаины Глазуновой и руководителя направления региональных программ МСНК Максима Митина. Под очень интеллигентным названием: «"В семье не без урода": неприглядные факты о некоторых "правдолюбах" в общественном движении немцев России».

В полном соответствии с высокоинтеллектуальным заголовком, два должностных лица демонстрируют в интервью и собственную культуру, и культуру руководства ФНКА и МСНК. Начинают они свое дуэт-интервью, конечно же, с того, как много достигнуто под руководством их доблестного начальничка:

«Сегодня общественное движение российских немцев едино, как никогда в его современной истории. (Ни больше, ни меньше! Непонятно только, почему при таком небывалом единстве столько региональных НКА не удалось затащить в ФНКА и выступает против ФНКА? – Г.В.). Проводится серьезная последовательная работа, направленная на продолжение практической реабилитации российских немцев. (Это когда же она в «современной истории» началась, эта «практическая реабилитация», которой народ безуспешно добивается уже 70 лет? Или речь все о тех же «практических делах» подрядных структур? – Г.В.), развивается институт НКА российских немцев («развивается» – это через ликвидацию суверенности ФНКА и превращение ее в общественный фиговый листок, чтобы хоть немного прикрыть подрядный причиндал МСНК? – ГВ), организовано проведение в общественных структурах в регионах этнокультурной работы, осуществляется взаимодействие с государственными органами России и Германии. (И кроме этих пустых высокопарных фраз больше нечего сказать о достижениях сладкой парочки МСНК-ФНКА? – Г.В.).

Но есть и проблемы. (Да неужто! – Г.В.). Как говорится, в семье не без урода. В то время как самоорганизация российских немцев ушла далеко вперед, большинство из подписантов так называемого «обращения» не сумели вписаться в современную жизнь российских немцев (т.е. в деятельность МСНК-ФНКА? Это она является «современной жизнью российских немцев»? – Г.В.) и потому остались на обочине общественных процессов. Именно их неумение, а порой и нежелание двигаться в ногу со временем привели…» ну и т.д., и т.п., и пр.

Затем показывается, что же представляют собой эти «уроды» и «правдолюбы», с которых «пришло время снять маски», что и делается так, будто МСНК всю «новейшую историю» только такими делами и занимался. И заканчивают интервью ушедшие так далеко вперед, демонстрацией своих глубоких познаний в мировом опыте отношения к «уродам»:

«На Востоке есть мудрая пословица, которая верно характеризует смысл происходящего: «Собака – лает, а караван – идёт». Караван российских немцев будет и дальше целенаправленно и последовательно двигаться вперёд, невзирая на визги и стенания кучки деятелей из прошлого, многие из которых замараны неблаговидными поступками. С такими людьми Самоорганизации российских немцев не по пути».

Вот так-то! С теми, кто считает, что «Самоорганизация» – это фикция, что «президент ФНКА» стал им путем обмана и подделки документов, что он не должен занимать своих сегодняшних постов, – с такими «уродами» кристально честной «Самоорганизации», которую возглавляет тот же «президент ФНКА», оказывается, не по пути. Непонятно только, почему раньше эта «Самоорганизация», зная так много об «уродах», тратила столько сил и средств, чтобы загнать их в свое стойло и удерживать там?

III Однако надо хотя бы коротко пояснить, что же представляет собой на деле эта «Самоорганизация», которую чем дальше, тем больше стараются выдать за объединение чуть ли не всех российских немцев, оставшихся в России. В действительности «Самоорганизация» как структура, как юридическое лицо не существует – это лишь условное название, надувание щек, стремление выдать за что-то значительное все те же две печально известные организации, а именно:

МСНК, созданный 22 года назад Г.Мартенсом как частная подрядная структура и остающийся практически таковой по сегодняшний день; одновременно он существует и как «общественная организация» АОО МСНК, куда включены «центры встреч», «центры культуры», «российско-немецкие дома», различного уровня общественные организации и НКА.

ФНКА, которая несколько лет назад с помощью «административного ресурса» и финансовых рычагов была захвачена тем же МСНК, и «президентом» которой, с нарушением всех правил и законов (см. выше Обращение), был сделан тот же Г. Мартенс.

Иногда третьей структурой «Самоорганизации» называют также, за отсутствием чего-то еще, «Немецкое молодежное объединение» (НМО), но оно уже до «самоорганизации» входило в МСНК и возглавлялось супругой председателя МСНК, Ольгой Мартенс. (Сегодня О.Мартенс, получив повышение по семейно-общественно-подрядной службе, уже Первый заместитель своего супруга в МСНК, а также Генеральный директор семейного ЗАО МДЦ ХОЛДИНГ, а также издатель «Московской немецкой газеты», созданной на германские деньги, а также вице-президент Федералистского Союза Европейских Этнических Меньшинств (ФСЕНМ), где тоже представляет «Самоорганизацию», т.е. свои и супруга структуры, т.е. «караван российских немцев»)…

Вот такая у «российских немцев» семейная «самоорганизация». Скрепленная брачно-подрядными узами, она едина как никогда в современной истории. Даже по составу: образующие её подрядно-общественный МСНК и общественно-подрядная ФНКА состоят частично из одних и тех же структур; их руководящие органы состоят, уже в большей степени, из одних и тех же лиц; но главное «единство» обеспечено на самом верху: руководителем несуществующей «самоорганизации» считается все тот же Г.Мартенс, который одновременно и председатель МСНК, и «президент ФНКА». (Как тут не вспомнить испытанный историей принцип: «один народ, одна «самоорганизация», один фюрер»!). «Единство» обеспечено и тем, что единственными представителями на национальном, подрядном, культурном, издательском, всероссийском, международном и прочих уровнях эта «самоорганизация»-караван имеет многогранно талантливых супругов Мартенсов.

IV Говоря о проблеме российских немцев, невозможно обойти еще одну, более высокую, структуру, существующую уже 20 лет, – Межправительственную Российско-Германскую комиссию по проблемам российских немцев. (Кстати, раньше она называлась «Комиссия по подготовке совместной программы мероприятий, направленных на обеспечение поэтапного восстановления государственности российских немцев». Но судя по результатам своей долгой деятельности, она успешно осилила лишь первый этап – свое переименование. Наверное, чтобы никто не вспоминал о том, для чего на самом деле она была создана, и не спрашивал, как персонаж песни Высоцкого, а где же государственность, Зин?). Так вот, на юбилейном, 20-ом заседании этой Комиссии, проведенном месяц назад на исторической родине российских немцев, речь шла, конечно, и о «самоорганизации». Коммюнике заседания поведало граду и миру:

«По информации господина Г. Мартенса в России создана и эффективно работает Самоорганизация российских немцев, которая объединяет около 450 организаций в 57 регионах. В общей сложности за период 2008-2012 гг. было проведено свыше 5000 мероприятий федерального, регионального и, в особенности, местного уровней, в которых приняли участие в качестве участников и гостей более 3.100.000 (т.е. более 3 млн. – Г.В.) человек. Ежегодно информационной работой охвачено более 200.000 человек».

Даже если считать, что эти цифры надо сначала основательно пропустить через «полиграф», можно себе все же представить, какая проводится работа и какие тратятся деньги на то, чтобы отвлечь народ от проблемы его реабилитации, лишить его будущего, и тем самым поддерживать и усиливать в нем недовольство политикой власти, предстающей как не способная или не желающая ничего знать и слышать о том, что в действительности народу нужно. Можно себе представить и то, какую пользу для народа и страны эта работа и эти средства могли бы принести, если бы были направлены на решение проблемы народа – в интересах страны. Но: семейные подрядные интересы – uber alles, даже интересов народа и государства!

Тем не менее, на голубом глазу Высокие Сотрудничающие на благо российских немцев Стороны отметили в итоговом Коммюнике:

«В настоящее время Международный союз немецкой культуры, Федеральная национально-культурная автономия российских немцев и Немецкое молодежное объединение как организации, представляющие интересы Самоорганизации российских немцев в Российской Федерации, несут полную ответственность по планированию, реализации и финансированию всех проектов поддержки российских немцев в Российской Федерации. Благодаря этому удалось дальше укрепить и упрочить процесс консолидации Самоорганизации российских немцев».

(«Удалось дальше укрепить и упрочить процесс» – это, конечно, очень высокий международный и дипломатический штиль, объяснимый разве лишь тем, что речь о «Международном союзе немецкой культуры»).

Что-нибудь понятно? Хотя бы самим Высоким Сторонам? Хотя бы то, что они так юбилейно-торжественно заявляют? А именно: что МСНК, ФНКА и НМО, «представляющие интересы Самоорганизации», представляют интересы совсем не российских немцев в Российской Федерации, а лишь свои собственные, т.е. интересы своих владельцев, т.е. интересы все той же супружеской парочки. И что именно «благодаря» тому, что «вся ответственность по планированию, реализации и финансированию всех проектов поддержки российских немцев в Российской Федерации» передана этой «самоорганизации», «удалось дальше укрепить и упрочить процесс консолидации» все тех же двух подрядно-общественных структур с их внутриутробным НМО и все той же супружеской парочки. И ничего больше! Хотя Высокие Стороны и пытаются – сами девственно заблуждаясь? или чтобы ввести в заблуждение других? – тонко намекать на то, что «Самоорганизация российских немцев» это структура, объединяющая всех немцев Российской Федерации.

Ну как тут не принять все это за ремейк бессмертной сказки про Золотой ключик, про кота Базилио и лису Алису, которые сегодня, превратив для себя сферу деятельности двух стран «в пользу российских немцев» в Поле чудес в Стране дураков, болтовней о грядущих выгодах в виде теперь уже «практической реабилитации», национальной и общегражданской идентичности, толерантности и прочих партнерствах городов охмуряют двух умненьких-благоразумненьких из полена деланных Буратино выкопать поскорее ямки на этом их поле, сказать потом: "Крекс, фекс, пекс" (в переводе на язык Межправкомиссии – «МСНК, ФНКА, НМО»), бросить в эти ямки бюджетные золотые монеты, а уж тот, кто так наловчился «пахать в поле лопатой», профессионально соберет их потом, оставив пустое черное изрытое поле не только без урожая реабилитаций, толерантностей и разных там идентичностей, но и без тех, кому он должен их так монопольно прививать.

При этом степень охмурения наших Буратино достигает уровня, о котором в самой сказке Базилио с Алисой и мечтать не могли: на своем заседании оба Буратино принимают еще и решение свои золотые монеты больше не бросать в ямки, а передавать непосредственно в руки (или в лапы? все-таки речь о четвероногих) охмурителей, да еще предоставить им самим «всю ответственность по планированию, реализации и финансированию» всех агрикультурных работ на вышеупомянутом поле.

И надо полагать, это уже второй успешно завершенный этап в 20-летней работе высокой Межправительственной Комиссии по восстановлению государственности российских немцев. Третий, согласно тому же Коммюнике, намечено «совершить» на следующем заседании, а именно:

«Стороны договорились как можно скорее возобновить работу по созданию новых правовых оснований для поддержки российских немцев, в частности, переговоры по заключению нового Межправительственного соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия по вопросам содействия этнокультурному развитию российских немцев в Российской Федерации и переселенцев в Федеративной Республике Германия».

(То есть наработанный за 20 лет опыт по «практической реабилитации» в России будет теперь применен для «этнокультурного развития» и российских немцев, вытолкнутых такой «реабилитацией» в Германию? Чтобы они побежали еще дальше? – Г.В.)

Это, конечно, архи важно: отказавшись (российская сторона) от пролонгации Федеральной целевой программы по российским немцам и, т. о., от финансирования проектов «в их пользу» (вместо 285 млн. руб. в 2012 г. – 22 млн. руб. в 2013 г.), выразить глубокую озабоченность необходимостью «создать новые основания для поддержки российских немцев». Спрашивается: что, ликвидация государственности и депортация в 1941-ом, репрессии и дискриминация в течение десятилетий, нереабилитация народа по сей день, отсутствие у него равных прав и возможностей с другими народами страны, отсутствие условий для того, чтобы иметь национальное будущее, – это теперь уже недостаточные основания «для поддержки российских немцев»? Срочно требуются более весомые?

Но и это еще не всё. Потому что на следующем «этапе» намечается также «актуализация документа «Общие цели и задачи оказания поддержки российским немцам на территории Российской Федерации...», что может означать только одно: реализацию давнего намерения российской части Комиссии снять вопрос о восстановлении государственности российских немцев вообще. Тогда, надо полагать, сотрудничество двух великих держав в «поэтапном восстановлении» справедливости по отношению к репрессированному народу и будет триумфально завершено – как раз к 250-летию прибытия первых колонистов в Россию по приглашению Государства Российского, на юбилейные торжества по поводу которого и наскребли напоследок аж 22 млн. рублей…

V Но вернемся к дуэт-интервью. Видимо, там, куда на этот раз пробилось Обращение, ответ в стиле «сам дурак» показался не совсем убедительным. Да и по тону, по культуре и уровню мышления он слишком уж уступал Обращению к Президенту. И тогда президиум уже самой ФНКА выступил с заявлением, суть которого проста как мычание: президиум «не видит никакой конструктивности в «Обращении к общественным организациям российских немцев», «выражает полное доверие руководству Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (т.е. самому себе! – ГВ) и приветствует (не просто «поддерживает», а приветствует! Но то ли ещё будет, ой-ё-ёй! – Г.В.) включение Президента ОО «ФНКА РН» Генриха Мартенса в состав доверенных лиц Президента РФ и Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям».

Вот так, доходчиво и понятно, показана «действительная» ситуация в «самоорганизации российских немцев». А для еще большей убедительности была проведена масштабная акция: из регионов, где «уроды»-подписанты влачат свое отсталое существование, от исполнительно-подрядных структур МСНК-ФНКА были собраны заявления, с подлинно-факсимильными подписями, где и «уроды», и их неблаговидные деяния характеризовались уже от имени широких продвинутых масс («осуждаем раскольников!», «не позволим!») и выражалось конечно же «полное доверие президенту ФНКА РН Г.Г. Мартенсу. Приветствуем включение Генриха Мартенса, по инициативе Президента России В.В.Путина (вот оно, ой-ё-ёй!! – Г.В.), в состав своих доверенных лиц, а также в состав Совета по межнациональным отношениям при Президенте России».

Получили, «уроды»?! Оказывается, ну не виноватый он, Генрих Генрихович, признанный лидер мыльно-пузырной «самоорганизации»: Президент РФ сам к нему пришел и, заикаясь от волнения, попросил его стать своим доверенным лицом, а если можно, удостоить также членством в Совете при Президенте…

Надо полагать, эти заявления-опровержения тоже были представлены на уровень, прохождение на который Обращения так прошляпили и Генрих Генрихович, и его бюджетные партнеры по «практической реабилитации». Догадаются ли там, на том уровне, что так трогательно преданные Генриху Генриховичу его защитники именно через него получают бюджетные средства на свои проекты? И узнают ли, что главным условием получения этих средств было (и остается) выступать не за реабилитацию российских немцев, а против нее? И что такая позиция (в первую очередь самого руководства «самоорганизации») очень даже простимулирована: ведь, как уже отмечалось, реабилитация народа передаст «всю ответственность по планированию, реализации и финансированию всех проектов» самому народу, что лишит «самоорганизацию» бюджетной кормушки и возможности так небывало во всей новейшей истории паразитировать на трагедии народа, а также возможности так тотально одной семейной парочке представительствовать на всех российских и международных уровнях.

Вряд ли там, наверху, знают обо всем этом. Но можно все же допустить, что люди там работают опытные, и проявят интерес к тому, почему защитники Генриха Генриховича так против «уродов»? А главное, почему в их протестно-преданных заявлениях – ни слова о тех серьезнейших вопросах, которые поставлены в Обращении к Президенту?

В самом деле:

Разве Мартенс не совершил подлога с документами ФНКА, осуществив ее захват?

Разве Мартенс был сделан «президентом ФНКА» не с помощью нелегитимного «Съезда ФНКА»?

Разве конкретные чиновники не способствовали всем этим безобразиям?

Разве «самоорганизация российских немцев» не является мыльным пузырём?

Разве в эту «самоорганизацию» не загоняли насильно, выкручивая руки с помощью административного ресурса и бюджетной дубинки?

Разве не желавших «идти под Мартенса» не подавляли с помощью того же ресурса и той же дубинки?

Разве Мартенс, который, как прозвучало на весь мир в передаче «Эхо Москвы», лишь «работает немцем», и который сделал своим бизнесом противодействие реабилитации российских немцев, вправе где-либо представлять российских немцев?

Ведь именно об этом говорится в Обращении. И о том, что после всего этого Г.Мартенс не может быть в Совете при Президенте РФ, не может быть и доверенным лицом Президента! И еще: если он смог так продвинуться благодаря обманам, подлогам, фальсификации, то что же получается – власть именно в таких деятелях и нуждается? И даже Президент ну никак не мог бы выиграть выборы без подобных «доверенных лиц»?

Но вряд ли Президент так уж хорошо должен знать каждого, кого проталкивают в его окружение снизу. Ведь те, кто проталкивает, имеют в этом и свой интерес, иначе бы не проталкивали. И для них главное – чтобы он был «свой». То есть проверенный. То есть повязанный общими «делами» и интересами. И значит, полностью подконтрольный.

Так еще недавно мелкий подрядчик, не входящий ни в какое движение российских немцев, который «принципиально вне политики», занимается только «практическими делами, а не бла-бла-бла», и «пашет лопатой в поле», – теперь говорит даже очень и очень политические вещи. Например, что российские немцы, оказывается, уже давно реабилитированы. И что их реабилитация, выясняется, дело ну совсем личное, а никак не государства. И что никакая государственность российским немцам не нужна. И что главное для них – это конечно же то, на что Германия и Россия выделяют бюджетные деньги, т.е. проекты его МСНК.

Такая вот от имени российских немцев провозглашается «практическая реабилитация», дабы о действительной реабилитации, которой они добиваются уже больше 70 лет, никто больше не заикался. Да и кому заикаться? Кто еще так авторитетен и представителен у «российских немцев» как Генрих Генрихович? Ведь именно он, и только он, возглавляет «всю Самоорганизацию российских немцев»! Именно он бессменный председатель-владелец своего подрядного МСНК! Именно он «президент ФНКА» (теперь окончательно парализованной)! А еще он член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ! И, наконец, он – доверенное лицо самого Президента РФ! Разве можно в такой ситуации еще кого-то слушать и слышать?..

VI Вся эта история имеет еще один аспект, о котором уже говорилось несколько лет назад после упомянутой выше передачи «Эхо Москвы» с участием «президента ФНКА российских немцев» и вице-президента Еврейской ФНКА. На этой передаче впервые и прозвучало на весь мир, что «главный российский немец», оказывается, тоже лишь «работает немцем». Что вызвало у российских немцев, даже уехавших в Германию, соответствующую реакцию.

Тогда писалось, что российские немцы могут воспринимать лишь как оскорбление, когда самое дорогое для них: национальная культура, родной язык, работа с молодежью, издание литературы, – переданы в руки человека, имеющего лишь коммерческий интерес к их проблеме.

Тогда писалось, что новообращенный «российский немец» насаждается еще и в руководители национального движения, для чего, в нарушение Закона и с участием представителей власти, проводятся нелегитимные «заседание Совета ФНКА» и «Внеочередной съезд ФНКА», регистрируется «новый президент ФНКА».

И еще писалось: неужели чиновников действительно удовлетворяет, хотя бы по моральным качествам, человек, который может наживаться на проблеме репрессированного народа; который может выступать от имени этого народа против будущего этого народа; и который при всём при этом еще пытается возглавить национальное движение народа, у которого лишь «работает немцем»? Не возникает ли у них, у чиновников, хотя бы иногда, желание предложить своему протеже то, что сказали «ставшему православным» персонажу из еврейского анекдота его сородичи в бане: «Мойша, ты или сними крестик, или надень трусы»?

Так писалось несколько лет назад. Сегодня мы видим: нынешнее Обращение к Президенту родилось не на пустом месте; оно аккумулировало многие давние и новые проблемы. Мы также видим, что ситуация подведена к своему логическому концу: не только подрядная работа, но и «общественное движение российских немцев» полностью под тем, кто только «работает немцем»; и именно ему, и только ему предоставлена возможность говорить и предлагать от имени российских немцев то, что исключает их будущее как народа вообще.

Мы видим также, что выхолащивание национального из проблематики российских немцев и из работы «в пользу российских немцев» проводится все основательней: и в «федеральных целевых программах», где вместо реабилитации народа говорится лишь о проектах, проектах, проектах; и размыванием, подменой национальных интересов, целей и задач движения российских немцев; и в национальном составе руководства, персонала бесчисленных структур «самоорганизации»; и в составе исполнителей и участников бесчисленных мероприятий – фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, пятидневных «академий», молодёжных лагерей...

Что это, нежелание или неспособность доходить до действительно российских немцев; облегчение себе задач по выполнению «проектов» и достижению их целей; стремление к массовости для лучшего обоснования расходов и повышения доли прибыли? Вдобавок все это сопровождается еще и откровенной демагогией об «общегражданской идентичности», о «воспитании толерантности» и проч., и проч.

История с Обращением к Президенту показывает этот «тренд» довольно наглядно. В самом деле: руководители немецких региональных НКА, известные люди, все не первой молодости, т.е. испытавшие немало за свою жизнь из-за своей немецкой национальности, – обращаются к родственным общественным организациям российских немцев и к самому Президенту с просьбой защитить хотя бы общественное движение российских немцев от разрушительной политики человека, сделавшего ее своим семейным бизнесом. И тут же слышат от ближайших соратников Г.Мартенса с ну очень российско-немецкими именами «Фаина Глазунова» и «Максим Митин», да еще через публикацию в интернете, что они, оказывается, уроды и отстали от жизни. И вдобавок организуется еще их травля через сбор коллективных «заявлений».

Что же получается: по мнению «самоорганизации российских немцев» только уроды могут выступать за интересы российских немцев? Не слишком ли далеко всё зашло в «практической реабилитации»?..

Действительно, парадокс: везде во власти и в структурах, имеющих хоть какое-то отношение к проблеме российских немцев, надежно представлены только Г.Мартенс и его супруга: для Минрегиона Г. Мартенс – «руководитель проектов, получающих финансирование из бюджета Российской Федерации в области культуры, образования, языка российских немцев», а значит главный или единственный партнер; в Госдуме Г.Мартенс – «член рабочей группы Комитета по делам национальностей», т.е. тоже «главный российский немец»; в Межправкомиссии, проводящей политику двух стран в отношении российских немцев, подрядчик Г.Мартенс также их «главный представитель». Добавьте сюда еще должности и статусы его супруги, и получится, что никому из действительно российских немцев, выступающих за интересы своего народа, пробиться куда-нибудь практически невозможно; всем только один путь – «под Мартенса»…

С этим связана еще одна больная тема: официальные ответы, которые получают российские немцы на свои обращения «наверх». Кто их удостоился, тот может с ностальгией вспоминать даже советские времена: там после такого письма тебя хоть в райком партии вызывали на «беседу». Сегодня ответы будто под копирку. И на вопрос, когда же российские немцы будут реабилитированы, тебе напишут о достоинствах «целевых программ», о стратегических значениях «проектов», о том, что у российских немцев имеются все конституционные гарантии для национального развития, что у них положение даже лучше, чем у других народов, потому что у других нет целевых программ, и т.п., – но только не том, о чем ты спрашивал.

Конечно, при давнем отсутствии внятной национальной политики в стране чиновники вынуждены сами находить «аргументы» для ответов на вопрос не из их компетенции. Но: вряд ли тут уж совсем не имеет значения факт, что везде, куда приходят такие обращения, рядом с каждой служебной табуреткой – или сам «работающий немцем», или его мультиодарённая супруга, а на табуретках – их бюджетные покровители.

И это когда вопросы по российским немцам даже на «прямую линию» Президента пробиться не могут – попробуйте! В формуляре в перечне тем вообще нет темы «национальная политика»! И это в многонациональной стране! И в ситуации, которая заставила разработать и принять на уровне самого Президента новую Стратегию государственной национальной политики! Что, в этой ситуации нужен еще и фильтр из подрядных интересов одной супружеской пары?

VII В ходе очистительных процессов в стране мы видим, что к чиновникам и депутатам все жестче предъявляется требование: находясь «при исполнении», не заниматься бизнесом. Потому что бизнес и госслужба, бизнес и политика должны быть разделены. И вроде не такой уж большой секрет, что М. Ходорковский сидит в тюрьме не только за «экономические преступления». Не лезть в политику – такое правило установлено для бизнеса не в одной нашей стране.

Однако в ситуации с российским немцами это правило, как видим, не применяется: Г.Мартенсу сама власть, устраняя всех его конкурентов и в бизнесе, и в общественном движении (куда государство вообще-то тоже не должно бы особо «лезть»), обеспечивает максимальную поддержку в обеих сферах. И даже в передаче политики по отношению к репрессированному народу в его, подрядчика, ведение. Кто-то может нормальному разуму объяснить, почему?

Сегодня за представление недостоверных сведений, фальсификацию выборов, совмещение бизнеса и политики привлекают к ответственности. А Г. Мартенса – делают руководителем Федеральной НКА народа, у которого он лишь «работает немцем»! И всё больше делают единственным получателем проектов «в пользу» этого народа, финансируемых из бюджетов двух стран. И проталкивают всё выше. Подсовывают даже в доверенные лица Президенту. Зачем? Чтобы надежно опорочить Президента в глазах народа, который 50 лет тщетно ждал восстановления справедливости от Советской власти, а теперь уже 20 лет от нынешней? Или чтобы окончательно удушить эти надежды – тем, что от имени народа дозволено выступать только тому, кто против его реабилитации?

Стремительный захват разных постов, жесткое подавление сопротивления этому, безнаказанность за обман, за подлог документов, за фальсификацию выборов «президента ФНКА»… Если все это действительно делается при поддержке представителей власти, то, надо полагать, только сама власть может тут и навести порядок. Точнее, те во власти, кто считает своей обязанностью защищать интересы страны. С которыми двухсотпроцентно совпадают интересы российских немцев, а не тех «работающих немцами», кто в «караване» так последовательно удаляется от народа, высокомерно поплевывая на него верблюжьей жвачкой своих дуэт-интервью и вымученных заявлений.

Еще один не праздный вопрос: почему вместо реабилитации, российских немцев уже столько лет оскорбляют «помощью» – якобы для сохранения родного языка, национальной культуры, национальной идентичности, но получается – в основном для подавления даже разговоров о реабилитации? Реабилитации, без которой невозможно не только сохранение языка, культуры и идентичности, но и самого народа. Реабилитации, неосуществлением которой 2,5 миллиона российских немцев были вытолкнуты в эмиграцию, а оставшиеся миллион-полтора (по очередной «переписи населения» – около 400 тысяч) лишились и последнего, что у них еще оставалось для хоть какого-то поддержания «национальной идентичности». Это и есть конечная цель «практической реабилитации»?

Народу нужна не «помощь»-подачка вместо реабилитации, а реабилитация вместо этой «помощи». И на свою жизнь он может заработать сам. Для этого ему нужно лишь то, что давно уже есть хотя бы у других репрессированных народов, и в первую очередь совместное проживание. Если же он (только потому, что хорошо работал!) уже больше 70 лет лишен собственного дома, территории, где мог бы создать экономическую базу для решения своих вопросов; если у него уже больше 70 лет нет ни одной национальной школы, ни одного вуза, ни одного издательства, ни одной национальной газеты или журнала, ни одного культурного учреждения, театра, музея; если он как народ уже более 70 лет полностью выключен из государственной и общественной жизни страны; если у него нет ни на одном уровне власти ни одного своего представителя, – то как можно говорить о «практической реабилитации», о сохранении и развитии его языка, культуры, когда с каждым днем он все больше подводится к полной ассимиляции или к новой волне вынужденной эмиграции, если Германия опять вдруг откроет «ворота»?!

VIII Что же нужно сделать, чтобы решить, наконец, так затянувшийся вопрос о реабилитации российских немцев? Требуется не так уж много.

Для начала надо просто за деревьями увидеть лес, т.е. осознать, что в стране кроме подрядного «каравана» есть еще и народ российские немцы, на трагедии и интересах которого пришлый караван-баши создал свой циничный бизнес.

После этого надо бы ознакомиться с предложениями, которые уже давно сформулировали сами российские немцы, а именно: решить этот национальный для них вопрос как рентабельнейший для страны и конкретного региона экономический проект. Для чего составить пакет из ряда крупных актуальных экономических задач, включая сельское хозяйство; провести среди регионов конкурс на его территориальную привязку; и затем пригласить для его реализации в основном российских немцев – разбросанных уже 70 лет по всей России, по другим странам СНГ, а также из выехавших в Германию.

В ходе реализации проекта будут решены практически все главные вопросы: создано новое экономическое образование, выгодное для страны и конкретного региона; создана нужная инфраструктура соцкультбыта; а у российских немцев появится то жизненно важное для каждого народа, чего они добиваются уже столько лет: совместное проживание определенной части народа как основа их нормальной жизни и будущего.

При реализации такого проекта не должно возникать настораживающего сегодня опасения, что компактное проживание представителей одной национальности создаст проблемы чуть ли не как при нынешней многомиллионной нелегальной иммиграции. Не должно, потому что российские немцы – не пришельцы, им не требуется интеграция, изучение русского языка, истории страны, ее культуры, – они родились и выросли в России, они один из ее народов, и Россия их Родина. Не должно и потому, что более 70 процентов браков у российских немцев – смешанные, в основном с русскими, и даже если бы собрались только российские немцы с их семьями, то «чистых» немцев среди них было бы лишь около половины, остальные же – члены их семей, с которыми «межнациональные отношения» эффективно урегулированы ещё до брака.

Не потребует этот проект и больших затрат от государства: нужные стране новейшие производства можно строить с помощью зарубежного бизнеса (хороший пример – автозавод «Фольксваген» в Калуге), что позволит привлечь и крупные инвестиции, и современные технологии.

Предварительно рассмотреть это предложение можно, создав хотя бы рабочую группу специалистов, чтобы всё просчитать. Ожидаемый результат вроде предсказуем: экономическая и демографическая выгода для страны и конкретного региона; большое значение проекта для национальной политики страны и ее новой Стратегии; а также мощный положительный для России резонанс в мире.

IX Мы видим, что суть Обращения Ассоциации немецких НКА не в банальном вопросе, подобном прозвучавшему на прямой линии с Президентом: когда же («российско-немецкий») Чубайс будет сидеть в тюрьме? Вопросы, вызвавшие Обращение, гораздо серьёзнее, а именно.

Когда же прекратится, наконец, наказание народа только за то, что он хорошо работал? И когда будет осуществлена и его реабилитации, как была осуществлена по отношению к другим репрессированным народам?

Когда же будут выполнены Закон о реабилитации репрессированных народов и российско-германский Протокол 1992 года в отношении российских немцев? То есть когда же народ получит опять надежду на будущее и сможет начать строить это будущее – на своей Родине, в России?

И, наконец, сколько еще будет продолжаться в отношении целого народа политика, которой требуются такие, и только такие, инструменты как Г.Мартенс?

Именно это главные вопросы в Обращении по поводу «доверенного лица Президента». И их, насколько можно понять, авторы Обращения считают сегодня вполне возможным решить – иначе бы не обращались.

Считают не только потому, что сегодня Россия стала уже во многом другой, чем была и 20, и 10 лет назад, но и потому, что российские немцы, исходя из новых реалий в стране, предложили и новые пути решения этих вопросов. Как видим, совсем не обязательно по букве Закона 1991 года. Потому что апеллируют они уже не к чувству справедливости и законности, так утратившим право голоса на ток-шоу жизни за последние двадцать лет, а к наиболее действенному сегодня аргументу и движущей силе – выгоде. Причем не просто выгоде, а выгоде для страны, для государства, что поднимает ее до статуса высшей справедливости.

Именно об этом речь в Обращении к Президенту. Получат ли его авторы опять лишь отписку от какого-то чиновника какого-то департамента какого-то министерства, или наконец проблеме народа будет уделено должное внимание и на том уровне, на котором она только и решается, покажет ближайшее будущее.

X ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Два года назад всю Россию потрясло крушение на Волге туристического двухпалубного теплохода «Булгария». Из 201 человек спаслось 79. Причины катастрофы: неудовлетворительное техническое состояние судна, игнорирование этого факта судовладельцем, надзорными органами и капитаном, непрофессионализм команды и всеобщее стремление выжать прибыль из старого полуживого судна. Наиболее емко о ситуации сказал тогда Патриарх Кирилл:

«Если по-прежнему доминантой нашей жизни будет стремление как можно больше заработать любыми путями, то нас ждут ещё большие катастрофы».

Не покидает ощущение, что сегодня российских немцев, от Калининграда до Камчатки, обслуживает такая же «Булгария» – двухпалубная «Самоорганизация» с наёмным капитаном-судовладельцем, с набранной наспех командой, и даже с массовиками-затейниками, музыкальными и прочими салонами, молодежными «академиями» и «социальной поддержкой старшего поколения». И пусть для пассажиров еще звучит громкая музыка, пусть их еще развлекают и «охватывают» все новыми мероприятиями, пусть в команде и обслуживающем персонале есть даже честные люди и профессионалы, не безразличные к судьбе этих пассажиров, пусть в книгу отзывов и предложений еще вносятся благодарственные записи и команде, и лично «работающему капитаном», – всё это никак не влияет ни на маршрут, ни на конечную «пристань». А значит, меры надо принимать до достижения этой конечной «пристани», – вместо минуты молчания потом.

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