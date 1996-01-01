ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА

(о ч е р к)



«Ты ворвался в мою жизнь ошеломляюще и бесповоротно, –

оставайся здесь, сколько тебе захочется. Я очень тебе рада!..» (Ю.Ф.)

ВАЛЕНТИНА БЕЛЯЕВА Ромео и Джульетта – сила и хрупкость, нежность и мужество, юность и жертвенность; для всего мира их имена являются символом чистой и настоящей любви, победившей вражду, ненависть и коварство. Красота их чувства, сила их высокого нравственного подвига так притягательна, что уже многие века продолжает восхищать нас своей искренностью и непобедимой силой. Огонь их сердец согревает и утешает нас, все больше удивляет и вселяет надежду в нас и убеждает в том, что истинная любовь есть, она все же существует.

Человечество знает немало примеров верной любви: Геро и Леандр, Дидона и Эней, Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун, Орфей и Эвридика – сколько ослепительного света врывается в нашу жизнь, когда мы произносим их, раздвигая границы тьмы и недоверия, разрушая зло и пошлость, недоверия и обман! Этот лучезарный свет снова и снова притягивает к себе миллионы сердец, ибо он является отражением и олицетворением главной мудрости человеческого существования – ЛЮБВИ в самом высоком смысле этого слова. А человеческая душа, подобно струне, звучащей в ответ на прикосновение, изначально обладает чудесным свойством отзываться на прекрасное. Ибо в наших сердцах, как бы то ни было, всегда живет неистребимая жажда красоты и потребность в Любви.

ПРАВДА ИЛИ ЛЕГЕНДА? Любовь – подвиг, жертва, вершина развития души человека. Одна из граней этого чувства – любовь мужчины и женщины – запечатлена во множестве творений человеческого духа, воспета писателями и поэтами, композиторами и художниками.

Федор Сологуб писал: «Все мы любим так же, как понимаем мир. История любви каждого человека – точный слепок с истории его отношения к миру вообще. Образ любимой, носящийся в восторженных мечтах влюбленного, и образ любимого в мечтах влюбленной – вот наиболее ясные и непреложные символы их мироощущения. Недаром изображения любви и любовных тревог и томлений занимают такое большое, такое центральное место в произведениях искусства всех времен. Это происходит не оттого, что поэты, живописцы, скульпторы обуреваемы любовным пылом, а потому, что верный творческий инстинкт указывает им то состояние человека, когда душа его наиболее открыта верховным началам добра, истины и красоты. Тот, кто любит, не только требует, но и отдает, – не только жаждет наслаждений, но и готов к наивысшим подвигам самоотречения. Зажженный любовью, он дерзает и на то, что превышает его силы».

Памятником такой всемогущественной любви является прекрасная и одновременно печальная история Ромео и Джульетта – юных возлюбленных, силой своего чувства преодолевших, казалось бы, самое непреодолимое – ненависть, вражду и даже саму смерть.

Поражаясь величием и благородством их чувства, невольно задумываешься: а были ли Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти на самом деле, или их образы всего лишь художественный вымысел? О, нет! «Поезжай в Верону – там есть ломбардский собор и римский амфитеатр, и потом могила Ромео…» – писал в 1875 году поэт граф А.К. Толстой своей возлюбленной Софье Миллер. Рассказывая о Вероне в книге «Образы Италии», Павел Муратов отмечал: «Бессчетны, как ни в каком другом городе, балконы в этом городе Ромео и Джульетта». А Жермена де Сталь в романе «Коринна или Италия» упоминает: «Трагедия о Ромео и Джульетте написана на итальянский сюжет; действие происходит в Вероне, где и ныне показывают гробницу двух влюбленных».

Итальянцы относят историю Ромео и Джульетта к периоду правления веронского сеньора Бартоломео I Делла Скала (Эскала по Шекспиру), то есть к 1301-1304 годам. Данте Алигьери в «Божественной Комедии» даже упоминает неких Каппелетти и Монтекки: «Приди, беспечный, кинуть только взгляд: Мональди, Филиппески, Каппелетти, Монтекки, – те в слезах, а те дрожат!» Во всяком случае, известно, что в Вероне в XIII веке жили семьи с похожими фамилиями – Даль Капелло и Монтиколли. Но вот в каких они были отношениях, исследователям установить не удалось. Может быть, и во враждебных отношениях, что для того времени не было редкостью. Практически каждый итальянский город был расколот тогда на соперничающие группировки. И вполне возможно, что жертвами этой борьбы, текущей и в самой Вероне, могли стать несчастные влюбленные.

ВЕЧНЫЙ СЮЖЕТ Военный и писатель Луиджи да Порто (1485-1529) впервые ввел в литературу образы Ромео и Джульетта, сделав их героями своей новеллы «Новонайденная история двух благородных влюбленных и их печальной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео Далла Скала».

Вот как развиваются события в его новелле.

В очередной период замирения между партиями Капеллетти и Монтекки был устроен карнавал, на котором юноша из рода Монтекки по имени Ромео впервые встречается с юной Джульеттой Капеллетти. Чувство, охватившее их при первой встрече, постепенно становится все сильней и в конце приводит к тому, что, тайно обвенчавшись в присутствии монаха брата Лоренцо, они становятся мужем и женой. По воле судьбы воскресает почти замершая вражда между двумя родами, и однажды в уличной схватке Ромео убивает Тибальда, брата Джульетты.

По приговору правосудия Ромео навечно изгнан из Вероны, а Джульетта горько страдает в разлуке. Ее родители, не зная истинной причины слез дочери и желая Джульетте добра, хотят выдать ее замуж. Невыносимые муки вынуждают ее обратиться к брату Лоренцо, у которого она просит яд. Лоренцо вместо яда дает Джульетте порошок, выпив который она впадет в сон, подобный смерти, но невредимой проснется через двое суток.

Обрадованная Джульетта успокаивает своих родителей и в первую же ночь выпивает снотворный порошок. Наутро ее не могут разбудить; прибывший врач заявляет, что она мертва, и ее погребают в фамильном склепе.

Брат Лоренцо отдает письмо, которое Джульетта заблаговременно написала для Ромео, одному монаху, чтобы тот передал его Ромео, но этого не происходит по досадной случайности, а слуга Джульетты, Пьетро, уверенный в смерти своей госпожи, решает сам сообщить это горестное известие Ромео. Потрясенный Ромео хочет умереть и проникает в древнюю усыпальницу семейства Капеллетти, чтобы в последний раз увидеть свою возлюбленную.

Проливая слезы, он выпивает яд и, заключив в объятия Джульетту, говорит: «О прекрасное тело, предел всех моих желаний! Если, после расставания с душой, ты еще сохраняешь в себе хоть каплю чувства, если душа твоя, расставшись с твоим телом, видит мою горькую смерть, молю вас быть милостивыми ко мне: я не мог жить открыто с тобой в радости, теперь я тайно умираю подле тебя в горести и страдании».

Тем временем Джульетта просыпается от своего долгого сна, узнает Ромео и пытается понять, почему он в склепе. Наконец, выясняется трагическая ошибка, и умирающий Ромео умоляет Джульетту не отчаиваться после его смерти. Брат Лоренцо приходит за Джульеттой, но к своему ужасу, видит ее обезумевшую от горя рядом с безжизненным Ромео. Джульетта просит Лоренцо «умолить несчастных родителей наших благосклонно позволить лежать нам в одной могиле, не разлучая тех, кого любовь сожгла одним огнем и вместе привела к смерти». И обращаясь к своему любимому – «Как мне быть теперь без тебя, господин мой! Что я могу теперь сделать для тебя, как не последовать за тобой дорогой смерти? Нет, ничего другого мне не осталось! Только смерть была способна разлучить меня с тобой, теперь и она этого сделать не сможет!», Джульетта умирает.

Лоренцо рассказывает всю историю государю, и родители умерших примиряются над телами своих детей.

Печальной повестью о двух несчастных возлюбленных позднее вдохновился выдающийся новеллист Италии эпохи Возрождения Маттео Мария Банделло (1485-1561), предпослав ей подзаголовок следующего содержания: «Всевозможные злоключения и печальная смерть двух влюбленных: один умирает, приняв яд, другая – от великого горя».

В повествовании Банделло впервые появляется кормилица Джульетты и близкий друг Ромео (прообраз Бенволио), вводится сцена душевных терзаний Джульетты перед приемом снотворного напитка, а графу ди Лодроне, за которого родители Джульетты хотят выдать ее замуж, дается имя – Парис. Новелла заканчивается следующими строками: Поверив в смерть своей супруги милой,

Которой жизнь, увы! – не возвратят,

Ромео, пав на грудь ей, принял яд –

Тот, что зовут «змеиным», – страшной силы.

Она ж, проснувшись и узнав, что было,

И обратив к супругу скорбный взгляд,

Рыдала над тягчайшей из утрат,

Взывала к звездам, небеса молила.

Кода ж, о горе! – стал он недвижим,

Она, бледней, чем саван, прошептала:

«Позволь, Господь, и мне идти за ним;

Нет просьб иных, и я прошу так мало –

Позволь быть там, где тот, кто мной любим!»

И тут же скорбь ей сердце разорвала.

(перевод Э. Егермана) Позднее история Ромео и Джульетта привлекла внимание Герардо Больдери (1497-1571), итальянского автора, принадлежавшего к прославленной веронской фамилии. Этот сюжет также заинтересовал Мазуччо Салернитано (1410-1475), рассказ которого о горестной истории двух юных жителей Сиены, Марьотто Миньянелли и Джаноцца Сарачени, во многом близок истории Ромео и Джульетта, однако в нем отсутствует мотив роковой межсемейной вражды. Эта же тема легла и в основу трагедии Луиджи Грото «Адриана».

Сюжет о Ромео и Джульетте выходит за пределы Италии – во Франции к нему обращается Адриан Севин, в Испании – знаменитый испанский драматург Лопе де Вега, в Англии – Вильям Пейтнер переводит новеллу Банделло и помещает ее в сборник «Дворец наслаждений», а Артур Брук пишет поэму «Трагическая история Ромеуса и Джульетты».

Наконец, к легендарному сюжету обращается великий Шекспир. Он обогащает повествование новыми деталями, усиливающими драматургию трагедии. Меркуцио из эпизодического персонажа превращается во второго по значению после главных лиц героя, смерть которого воспринимается столь же ярко, как и гибель несчастных влюбленных. Отличным от предыдущих версий выглядит финал в пьесе Шекспира. Для того чтобы показать перелом, совершившийся в душе возмужавшего Ромео, и усилить трагичность конечных событий, драматург «вынуждает» Ромео убить Париса.

Поэтический язык, возвышенный и одновременно живой, ярко рисует всю полноту жизни, в которой забавные сцены соседствуют с высоким трагедийным пафосом, щедрое остроумие – с вдохновенным лиризмом. Действие сжимается по времени – все происходит необычайно быстро, в каких-нибудь четыре-пять дней. Шекспир делает Ромео и Джульетта более юными: его Джульетте 14 лет, Ромео, вероятно, года на два старше (у Брука героине 16 лет, в новелле Луиджи Да Порто Джульетте 18 лет. Возраст Ромео у Маттео Банделло – 20 лет).

Описание свиданий Ромео и Джульетта – это образец любовной лирики. Не случайно Шекспир заслужил от своих современников имена «сладкозвучного лебедя Эйвона» и «медоточивого Овидия». Речи героев наполнены яркими метафорами, образами, сравнениями, но они пленяют не внешней красотой, а громадной нравственной силой, преобразующей юных влюбленных в зрелых, мужественных людей, исполненных непоколебимой душевной твердости.

Мы чувствуем колорит, атмосферу Италии, гениально переданные Шекспиром.

Пушкин писал: «В «Ромео и Джульетте» отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска». «Восторженный гимн и похоронная песнь любви» – так назвал Шлегель эту шекспировскую пьесу, явившуюся вершиной литературного воплощения знаменитого сюжета.

Однако Шекспир не стал последним в литературной цепочке – слишком значимой и актуальной на все времена оказалась тема веронских влюбленных. На этот сюжет созданы: в Испании – трагедия Дона Франсиско де Рохас Зорилла «Веронские банды», в Англии – драма Томаса Отвея «Каиус Мариус», во Франции – версия Жана Франсуа Дюки «Ромео и Джульетта», в Германии – драма Генриха фон Клейста «Семейство Шроффенштейн», в Австрии – новелла Готфрида Келлера «Сельские Ромео и Джульетта», в России – трагикомедия Григория Горина «Чума на оба ваши дома» и множество других литературных сочинений.

Тема жертвенной любви Ромео и Джульетта не оставила равнодушными и представителей изобразительного искусства, запечатлевших в своих творениях образы юных героев. Знаменитый Де Лакруа – «Ромео в склепе Джульетты», Джон Ватерхауз – «Джульетта», серия работ Франческа Айеца – «Прощание Ромео и Джульетта на балконе», «Венчание», Вильям Тернер – «Джульетта и кормилица, наблюдающие гулянье в Вероне», Генрих Сюсли – «Ромео закалывает Париса в склепе», «Ромео над телом Джульетты», Сципионе Ваннутелли – «Похороны Джульетты»… А как не вспомнить знаменитую работу Родена «Ромео и Джульетта» и статую Джульетты в Вероне итальянского мастера Нерео Константини.

И в музыке этот легендарный сюжет стал благодатной почвой для композиторов. Свои сочинения посвящают ему Франц Бенда, Румлинг, Далайрак, Даниэль Стейбелт, Николо Дзингарелли, Гульельми и Никола Ваккаи, Мануэль Дель Пополо Гарсия. А знаменитый итальянский композитор Винченцо Беллини написал оперу «Капулетти и Монтекки», которая впервые прозвучала в Венеции в 1830-м году. И французский композитор-романтик Гектор Берлиоз тоже – он создал драматическую симфонию с участием солистов и хора «Ромео и Джульетта», которая позднее стала основой для постановки балетных спектаклей.

Опера французского композитора Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» появилась в 1867 году. Автор 12 опер, он был, по меткому выражению П.И. Чайковского, «одним из немногих композиторов, которые в наше время пишут не из предвзятых теорий, а по внушению чувства». Трагедия Шекспира трактована в опере Гуно в духе лирической драмы, лучшие номера оперы, – а к ним относятся четыре дуэта главных героев, вальс Джульетты, каватина Ромео – обладают эмоциональной непосредственностью, правдивостью декламации, мелодической красотой.

Наш великий соотечественник Петр Ильич Чайковский (1840-1893), откликнувшись на предложение Балакирева, создает в 1869 году увертюру – фантазию «Ромео и Джульетта». Музыка, захватывающая своей страстью и искренностью, сразу же становится всемирно известной. Великий лирик, непревзойденный мастер отображения душевного мира человека, Чайковский с потрясающей силой и убедительностью передает величие и красоту любовного чувства.

Наконец, балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», принесший огромный успех автору. Благодаря свежести музыкального языка, интонационному и ритмическому своеобразию, богатству гармонии и инструментовки, это сочинение стало одним из самых востребованных театрами мира.

Образ Джульетты, запечатленный в танце великой Галиной Улановой, поражает трепетностью, хрупкостью и в то же время несгибаемой силой. Ее танец отражал малейшие нюансы внутренней жизни героини, оттенки ее настроений, неосознанные душевные порывы и движения. Джульетта была особой ролью в жизни Галины Улановой: «Долго ни с кем из своих учениц я не могла начать готовить партию Джульетты. Прощание с ней – все равно, что с живым человеком. Однажды я была в Италии, нас повезли в Верону. В Вероне я постояла перед балконом Джульетты, у памятника над склепом. И вот здесь, у склепа Джульетты, я почувствовала, что никогда уже не буду танцевать, это было очень грустно… Будто через что-то перешла… Был вечер, когда я позвонила Кате Максимовой: «Завтра начинаем репетировать Джульетту».

В длинном перечне произведений, посвященных трагической любви веронской пары, нельзя не упомянуть кинофильмы. Кинематограф соединяет в себе все – актерское искусство, пластику танца, своеобразие литературного языка, талант режиссера, оператора, музыку, которая участвует в развитии действия, помогая зрителям глубже понять и почувствовать общий замысел, «досказывая» то, что было недосказано героями. Его возможности позволяют мгновенно перенестись в другое время, максимально сконцентрировать события и проникнуть в самые заветные, самые потаенные уголки человеческого сердца.

«Ромео и Джульетта» были экранизированы многократно. Норма Ширер и Лесли Говард блистали в голливудской версии 1936 года. Более современная интерпретация дана в фильме Роберта Уайза «Вестсайдская история», в которой идет война между манхэттенскими бандами. Свой вариант предложил Абель Феррара. В его «Китайской девушке» рассказывается о романе между девушкой из Чайна-тауна и юношей из «Маленькой Италии». Баз Лурманн поставил «Ромео+Джульетта», где действуют банды калифорнийских «панков». Но лучшей версией знаменитого сюжета, безусловно, еще долгие годы будет картина Франко Дзеффирелли.

Дзеффирелли представляет историю Ромео и Джульетта как трагедию современного юного поколения: «В моем понимании трагедия молодой любви, действенность чувства делает проблему живой для молодых людей. О них много говорят сегодня, однако, никто не помогает им по-настоящему обрести веру в себя. Шекспир – это самый большой друг юности. Никто, по моему мнению, не создал столь свежего произведения, как «Ромео и Джульетта», написанного четыре века назад».

Фильм Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» – это яркая и талантливая картина, увидев её однажды, возникает желание смотреть ее снова и снова. Две премии Оскар, два Золотых Глобуса, Давид Донателло (итальянский эквивалент Оскара), другие награды и призы зрительских симпатий – этот успех был обеспечен всей «командой», создававшей фильм. Паскуале де Сантис получил Оскар за операторскую работу, Данило Донати был удостоен той же премии за дизайн костюмов, Ренцо Монджардино создал декорации, Никколо Перна поставил дуэли в фильме. Особенно хочется сказать о музыке композитора Нино Рота. Ему удалось написать мелодию, полную простоты и свежести. В ней чудесным образом соединилось обаяние той далекой эпохи, когда происходили события трагедии, и в то же время звучание ее доверительно и современно.

Из 800 молодых актрис, претендовавших на роль Джульетты, и 300 на роль Ромео режиссер выбрал 16-летнюю красавицу Оливию Хасси и 17-летнего Леонарда Уайтинга, ставших самыми юными за всю историю кино исполнителями ролей шекспировских героев.

Дзеффирелли рисковал – отсутствие профессионализма у юных актеров могло погубить фильм. Но режиссер сделал ставку на другое: свежесть чувств, непосредственность, юношеское восприятие жизни и, конечно же, незаурядность природного дарования с лихвой восполнили недостаток жизненного и актерского опыта.

Режиссер отказался и от желания «обновить» Шекспира. Такие попытки «современного прочтения» классики часто разочаровывают. Сила Дзеффирелли в том, что он точно передал дух, атмосферу шекспировского шедевра. Зритель «живет» в той эпохе, органично чувствуя и принимая ее. И в то же время фильм необычайно современен – это живая жизнь без налета вековой пыли.

Главные герои фильма прекрасны. Их игра талантлива, а потому убедительна. Высокий пафос шекспировской трагедии предельно заострен и потому фильм воспринимается на едином дыхании.

А ЖИВА ЛИ РОМАНТИКА? Итак, история этого сюжета стара, как мир, и вместе с тем, она не перестает быть актуальной. А что же заставляет писателей, поэтов, художников, композиторов и кинематографистов обращаться к ней вновь и вновь? Владимир Васильев, постановщик прокофьевского балета «Ромео и Джульетта» объясняет это так: «Актуальность звучания спектакля «Ромео и Джульетта» сегодня, особенно в свете происходящих событий в мире, необычайно велика. И это – удел всех классических произведений: всегда в них найдется что-то между строк, поразительно отражающее современность. Есть вечные темы – предательство, любовь, ненависть, борьба добра и зла. Раздоры и войны – тоже вечны, к сожалению.

Чем труднее нам преодолевать бытовые сложности, тем сильнее тяга к духовной чистоте. И как бы не проповедовали свободную любовь, как бы не захлестывал рынок поток порно, каждый все равно мечтает о встрече со своей единственной и неповторимой половиной. Трудно сказать, как сложилась бы судьба Ромео и Джульетта в наше время. То, что они предпочли покинуть этот мир, противившийся их любви, осталось в веках».

А действительно, что было бы с Ромео и Джульеттой в наше время? И возможно ли в принципе такое чувство сегодня, в наши дни?

Совсем недавно на телевидении была такая передача «Сказки о любви», её ведущая Ольга Остроумова рассказывала о людях, живущих в наше время, судьбы которых озарил свет любви. Эти простые истории не могли оставить равнодушными. Запала в память печальная исповедь одной пожилой женщины – таких вокруг нас тысячи. В молодости ее разлучили с горячо любимым человеком, который, не посмев ослушаться родительской воли, женился на другой. Женился, а на следующий день повесился. А его возлюбленная, не предав их любви, всю жизнь прожила одна, хотя многие сватались за нее. Но вот не смогла забыть того, кто без нее не мыслил своей жизни, да так и состарилась в одиночестве… Истории человеческих судеб были разными, но то, что объединяло их, – глубокая, истинная любовь – каким-то чудесным образом связывало воедино всех нас с прошлым, с будущим, приобщало к вечности, и это было, действительно, сказочно.

Высокий этический уровень, глубокая внутренняя культура, такт, уважение к человеку, к его достоинству – вот что характеризовало эту программу, после просмотра которой оставалось в душе чистое, светлое чувство. А потом эта передача исчезла. Я решила узнать, в чем дело? И позвонила, а мне ответили сухо: «Программа себя изжила».

Как все просто у таких людей. Вечная тема, тысячелетиями волновавшая и вдохновлявшая человечество, вдруг оказалась ненужной, причем это происходит в опасный период все большей и большей утери обществом в России духовного и нравственного здоровья. Уж когда, как не сейчас, именно эта тема должна быть востребована! Зато не «изжили» себя «Окна» Нагиева, где пышным цветом расцветают пошлость, цинизм, нецензурщина. Да и одни ли «Окна» – трудно найти на экране, впрочем, не только на экране, что-либо достойное высокого звания человека.

Поэт и эссеист Юрий Денисов размышляет: «Выставив свою интимность на всеобщее обозрение, сделав ее публичным шоу, человек тем самым тут же ее лишается. А вместе с интимностью он лишается всякой глубины, всякой тайны, лишается важнейшего чувства самоценности, без которого личность перестает существовать и превращается в некую особь. И вот я вижу, как упорно, как настойчиво – наряду с приучением масс к повседневному злу – телевидение из года в год разрушает человеческую интимность. Самые наглые диверсии против нее не так давно совершала телепередача «Про это». Здесь собирали сексуально одержимых и вместе с тем снедаемых тщеславием молодых людей, чтобы всячески побуждать их к бесстыдному состязанию в бесстыдной откровенности. А у тех «в зобу дыханье сперло» от аморальной раскованности перед миллионами чужих глаз. Смотрите, мол, все, как мы отважны! Смотрите все, как мы свободны от всяких предрассудков и предубеждений!

Простаки, простаки! Они даже не замечали, как почти открыто потешается над ними ведущая, весело поощряя групповое превращение людей в похотливых обезьян. А ведь если кто-то финансирует и организует подобные передачи, то деньги он бросает не на ветер. Цель закулисных кукловодов проста и ясна: обезьянами, у которых все происходит публично, на виду, «за стеклом», манипулировать несравнимо проще, нежели самодостаточными личностями, укрывающими свой внутренний мир от внешнего контроля. Незримые кукловоды знают, что обезьяна уже никогда не станет гражданином, а обезьянье стадо – гражданским обществом».

К сожалению, нельзя не согласиться с этой мыслью, ведь все в жизни взаимосвязано: с выпадением одного звена рушится вся цепочка. Конечно, это было всегда – низость, вероломство, расчет, но этого стыдились, и это всегда осуждалось. Почему же сейчас престижной стала продажа любви, а скромность, целомудрие причислены к недостаткам, к примеру, таким, как закомплексованность? Почему чуть ли не на каждом шагу – прилюдная демонстрация того, что всегда скрывалось от посторонних глаз, ведь самое сокровенное, самое трепетное как-то стыдно выставлять на всеобщее обозрение. Да и нет, скорей всего, этого сокровенного и трепетного. На любой вкус, на любой возраст – как на рынке, и соответствующая пресса с обилием откровенных фотографий и рисунков. И это в стране – России, в которой испокон веков соблюдались православные традиции, а сама нравственность была главной и основой, как в личной жизни человека, так и всего общества. А сегодня, страшные цифры статистики, свидетельствующие о вопиющей демографической катастрофе, об искалеченных телах и душах тех, кто только вступает в жизнь, о разрушении семьи и той веками сложившейся иерархии нравственных и этических ценностей, на которых строился жизненный уклад, и благодаря которым человечество выжило.

«Какая романтика? Сейчас романтика – это деньги!» – все чаще в последние время звучат беззастенчиво такие утверждения. И думаешь: вот и приехали! Ведь это же путь на самоуничтожение человека? И что может быть хуже для человека, если он постепенно перестает быть человеком, когда из его души вытравливается сама нравственность и нечто важное, стержневое для его жизни?

Простите нас, Ромео и Джульетта! Ваша искренность, чистота, преданность в любви сейчас не очень-то в моде. Тому блаженству, за которое вы отдали свои юные жизни, ныне молодежь предпочитает безопасный секс. Вы сознательно пошли на смерть, отказавшись от жизни без любимого человека, – а сейчас с этим нет проблем: смена сексуальных партнеров – обычное дело. А слово, обозначающее самое прекрасное и великое чувство – любовь, сейчас все чаще употребляется в паре с глаголом «заниматься». Вот уж, воистину, «нет повести печальнее на свете». Предавая вас, наше поколение предает и тот колоссальный пласт всей мировой культуры, который вы озарили своим волшебным чувством. Наверное, это и наша вина, и наша беда. Надо быть очень наивным человеком, чтобы не понимать, что кому-то все это на руку. И вместе с тем, – ну должно же быть хотя бы элементарное чувство самосохранения, самовыживания, в конце концов, присущее даже насекомым!

Снова и снова вспоминаются светлые слова Тихона Задонского:

«Друг с любимым другом своим всегда хочет быть неразлучно не только в счастий, но и в несчастии…

Любящий любимого всегда в сердце своем носит…

Любящий любимому славы и чести хочет и ищет, и радуется, когда любимый его славится, печалится же, когда обесславляется…

Истинная любовь до того достигает, что любящий за любимого умереть не отрекается…»

Выходит, что наблюдение итальянского писателя Альберто Досси: «Любовь питается не только чувствами, но и бифштексами», – получило блестящее подтверждение в наши дни. Голый романтизм, похоже, все больше выходит из моды.

СТАТИСТИКА О ЛЮБВИ На любви как основном условии брака настаивают лишь 49% участников опроса, проведенного недавно социологическим агентством РОМИР. 29% россиян, подумав, сообщили, что «по любви», конечно, лучше, но можно и без нее обойтись. А 19% вообще заявили, что все это глупости. Куда важнее включить в брачную церемонию, помимо поздравлений, фотографирования и распития шампанского, подписание контракта об имущественных правах супругов. Во всяком случае, это дальновиднее. Ведь на два заключенных брака у нас сегодня приходится один развод.

Итак, выходит, что любовь в этом мире погибла? Ни в коем случае. Ведь все-таки почти половина россиян не мыслит без нее брак. Да и кто знает, если бы подобный социологический опрос провели во времена Ромео и Джульетта, ни получили бы ученые близкие цифры. Не настолько уж быстро меняется человечество. И в средние века рядом с романтикой поклонения прекрасной даме легко уживались цинизм и прагматизм.

Другое дело, что было идеалом тогда и что сегодня большинство молодежи относит к ценностям? Или точнее, что навязывают ей в виде этих ценностей? Тогда это была трогательная история двух влюбленных. Сегодня это чаще всего повествование о людях, которым и слово «любовь» стыдно произнести, поскольку не подходит оно к чувству, которое они испытывают по отношению друг к другу. Не потому ли дети рождаются без любви и становятся беспризорными или сиротами при живых родителях?

Однако не стоит впадать в панику. Не так уж все и скверно обстоит. Необходимо просто отделять реальный мир, в котором все еще встречаются и Ромео и Джульетта, от мира виртуального (телевизионного), в котором для веронской пары, конечно, уже нет места. А уж дальше все зависит от нас и от общества. От нашего выбора. Что мы, в конечном счете, предпочтем. К чему будем стремиться. Но, несмотря на все происходящее вокруг, на всю окружающую нас грязь (а может быть, именно в силу этого), хочется верить, что любовь Ромео и Джульетта окажется для многих притягательнее «Секса в большом городе». Ведь история пары из Вероны пережила столько веков, столько тяжелых периодов. И все-таки она жива. И по-прежнему вызывает восхищение и трепет в сердцах.

ВЕРОНСКОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В Вероне, на родине Ромео и Джульетта, бережно хранится память о легендарных героях. Балкон Джульетты, саркофаг, гробница – все это дорогие места и для самих веронцев, и для тех, кто приезжает сюда приобщиться к красоте этой вечной любви, не знающей временных и пространственных границ.

Со всего света приходят в Верону и письма. Иногда на конверте бывает всего лишь два слова – Верона, Джульетте. И письмо все же находит своего адресата и попадает в адрес Клуба Джульетты: Via Galilei, 3-37133 Verona, Italia. Здесь трудятся те, для которых постоянное соприкосновение с великим подвигом любви юных веронцев стало жизненной потребностью. Это так называемые «секретари» Джульетты, на нескольких языках отвечающие на письма, приходящие из разных стран мира.

Начало этой традиции положил Эттори Солимани, романтик и энтузиаст, назначенный в 1930-х годах хранителем гробницы Джульетты и восстановивший за годы своей службы множество мест, связанных с этой легендарной историей. За свой благородный, самоотверженный труд Солимани было присвоено почетное звание Кавалера Итальянской Республики. Он говорил: «Я люблю Джульетту, конечно, не так, как Ромео, но лучше».

Традиция отвечать на письма началась с того, что однажды, перечитывая любовные изречения посетителей, Эттори Солимани обнаружил, что некоторые из них оставили свои адреса. И он стал отвечать им от имени Джульетты. Богатый жизненный опыт, знание многих языков обеспечили этому начинанию успех и популярность.

Дело, начатое Солимани, продолжает веронский Клуб Джульетты, созданный синьором Джулио Тамассия. Юноши и девушки обращаются к Джульетте за помощью и поддержкой, поверяют ей свои первые сердечные тайны, пытаются в своих рассуждениях постичь природу любви.

«Я пришёл сюда, чтобы сказать тебе Доброе Утро и окружить твою каменную постель ореолом нежных поцелуев. Этот особый день – праздник для нас обоих: День Любви. Ты помнишь? Но ты всё ещё спишь, и я не хочу будить тебя. Бесчисленные поцелуи тебе, моя любовь, я тоскую по тебе, но в каждой женщине, что я встречаю на своём пути, в тех, кого я люблю и кто любит меня, всегда есть частица тебя, нас. Мы связаны сквозь века и пространства, благодаря любви. Обнимаю тебя нежно».

Рафаэль, Франция.

«Дорогая Джульетта! Я пишу тебе с чистым сердцем и открытой душой. Да, именно чистым, потому что мое сердце и душа еще не заполнены упоительной мелодией любви, прошедшей через множество эпох и столетий,» – пишет юная Анастасия из России. «Любовь – это чувство постоянно угасающей гармонии. Любовь – это вера в большое будущее, это мольба, это огромные бурлящие волны, порой захватывающие твою душу целиком… Мир без любви – это пространство, где переплетаются реки ненависти и горя, где каждый пытается всеми силами выжить… Иногда я думаю, что любовь – это загадка для планеты, а может, и всей Вселенной…».

Из юных искренних уст, еще не способных на фальшь, порой рождаются удивительно мудрые слова: «Знайте одно, что любовь – очень сильное чувство и его никто и ничто не победит! Ведь это единственный источник жизни! Любовь к родным, близким, Родине, детям! Никогда не опускайте рук и не теряйте надежду», – призывает девушка по имени Панна.

Девятнадцатилетняя Ракель из Италии размышляет:

«Что есть любовь? Та ли это жгучая рана, которая не минует никого, и бессердечно, и безжалостно не оставит ничего, кроме пустоты и боли? Джульетта, моя дорогая подруга, вот мой ответ: Она – ослепительная вспышка солнечного света, которая пронзает темноту. Она – тот мед, что вносит сладость в эту, часто пресную, жизнь».

На русскоязычные письма отвечает наша соотечественница, одна их секретарей Джульетты Ольга Николаева, для которой история Ромео и Джульетта стала частью её собственной судьбы. Много лет она и её муж Владимир, собирают все, что связано с легендарными именами юных веронцев.

Приходится признать, что в Вероне по-особому относятся к влюблённым. Более того, считается, что Ромео и Джульетта покровительствуют тем, кто соединяет в их родном городе свои сердца и руки. Здесь даже практикуется особая церемония Обета Любви.

Эта церемония впервые состоялась 29 апреля 1999 года. Идею разработала и воплотила в жизнь организация «Верона для двоих». Своеобразие обряда состоит в том, что он совершается в том самом месте, где, как рассказывает старое веронское предание, дали друг другу обет любви Ромео и Джульетта. Их тайный брак был освящён в церкви монастыря Святого Франциска. Сохранившиеся помещения церкви Сан Франческо стали теперь музеем фресок, рядом с которым находится знаменитая крипта с саркофагом Джульетты – Tomba di Giulietta. Это место является самым древним из всех, связываемых с историей Ромео и Джульетта в Вероне, и почитание его началось ещё до появления великой шекспировской трагедии.

Церемония Patto d'Amore проходит в зале, украшенном фресками Паоло Фаринати. Все участники обряда наряжаются в костюмы времён Ромео и Джульетта. Под звуки средневековой музыки, исполняемой на старинных инструментах, пара, сопровождаемая друзьями, входит в зал, где ее приветствуют речами. Соответственно традиции жених и невеста обмениваются словами любви и кольцами Ромео и Джульетта. Церемониймейстер соединяет их руки, а юные девушки преподносят цветы. Пара затем расписывается в специальной книге и получает свидетельство на пергаменте от имени Ордена Монтекки и Капулетти.

После этого процессия переходит во внутренний дворик. Ступени ведут в полумрак крипты. Сколько знаменитостей отдали дань уважения этой гробнице. Мария Луиза Австрийская, Мадам Де Сталь, Байрон, Гейне, Мюссе, а также Мария Каллас, Галина Уланова и многие другие. А потом путь лежит к старинному Дому Джульетты с гербом рода Каппелло (Капулетти) над входной аркой. Можно выйти даже на знаменитый балкон, с которого Джульетта слушала речи своего возлюбленного. Ну а дальше праздник продолжается по традиционному сценарию любой свадьбы, то есть шампанским и обедом в ресторане. И желающих принять участие в этой церемонии не становится меньше. Наоборот, с каждым годом их число растет.

Значит, все-таки жива эта прекрасная история. Может быть, она и вправду вечная. И бессмертны юные веронцы Ромео и Джульетта. Пусть же их великая любовь каждую минуту продолжает озарять нас своим волшебным сиянием, защищая своей чистотой наши сердца… Нас в мире двое: ты да я…

Туманной мглой все затянуло,

В ней все исчезло, потонуло,

Исчезли небо и земля…

И даль иная нам видна,

Иные звезды здесь сияют,

И тайны очи открывают,

И жизнь прозрачна вся до дна…

Здесь мир над прахом вознесенный,

Дыханием Божьим освященный,

Любовь от века здесь царит;

И мы не те, что были прежде:

В лучах венчальные одежды,

Пред нами в вечность путь лежит…

(Н.Оболенский) Бог есть Любовь, и Любовь есть Бог и выше этого уже ничего не может быть. Все остальное – тлен и разрушение. Зато там, где любовь – всегда радость созидания и чудо творчества, немеркнущее сияние божественного начала. «Без любви все худо: с любовью все добро» – как точны и трогательны эти простые слова русского святого Тихона Задонского.

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