РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: КУДА ИДЁМ?..





ВЯЧЕСЛАВ ДАШИЧЕВ,

доктор исторических наук, профессор. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ДАШИЧЕВ Родился в 1925 году в Москве. Участник Великой Отечественной войны.

Окончил МГУ (международные отношения, германистика), работал в журналах «Военная мысль», «Военно-историческом журнале», был преподавателем в МГУ, старшим научным сотрудником Академии Генштаба, ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, завотделом в Институте экономики мировой социалистической системы; председателем научно-консультационного совета при управлении соцстран МИД СССР, преподавателем Дипломатической Академии, главным научным сотрудником Института экономики РАН. Доктор исторических наук, профессор Свободного университета Берлина, университетов Мюнхена и Мангейма.

Автор около 300 публикаций на русском, немецком, английском, французском, японском, польском, венгерском, болгарском, сербском, финском и других языках, в т.ч. книг «Совершенно секретно! Стратегия фашистской Германии в войне против СССР», «Горькие плоды советской политики коммунистического мессианства», двухтомника «Банкротство стратегии германского фашизма», четырехтомника «Стратегия Гитлера: путь к катастрофе», «Политика глобального господства: от ХХ к ХХ1 веку», «Путь России в будущее. Какая модель общественного развития нужна России» и других.

Награжден орденами «Отечественной войны», «Красной звезды», 15 медалями, а также золотой медалью Бисмарка (2009) за вклад в окончание «холодной войны» и объединение Германии, во взаимопонимание между народами Германии и России.

Живет в Москве. В декабре 1991 года в результате государственного переворота Ельцина и стоявших за ним сил был разрушен Советский Союз и его социалистический строй. С этого времени началась история нового государства – России и господствующего в ней буржуазного режима. Политическую и социальную сущность этого режима охарактеризовал бывший председатель Верховного Совета Советского Союза Руслан Хасбулатов, занимавший этот пост непосредственно перед развалом страны и хорошо знавший тайны тогдашней политики. В своей книге «Преступный режим: Либеральная тирания Ельцина» он писал, что этот новоявленный российский правитель, нелегально захвативший верховную власть, добровольно согласился на роль марионетки США. По его мнению, на высшем политическом уровне Россия-США существовали договорённости по «согласованию» состава российского правительства, политического, экономического, социального курса государства, его внешней политики. «Воздействие» на Ельцина осуществлялось через «различные инструментарии».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Россия пережила глубокий обвал в политической, экономической, социальной и духовно-нравственной сферах. Об этом свидетельствует её рейтинг по важнейшим показателям состояния общества. На июнь 2011 г. она занимала в мире: 16 место по валовому национальному доходу, 65 место по жизненному уровню, 62 место по уровню технологического развития, 97 место по доходам на душу населения, 43 место по конкурентоспособности экономики, 127 место по здоровью населения, 134 место по продолжительности жизни граждан, 27 место по качеству образования, 159 место по уровню политических прав и свобод, 182 место по общему коэффициенту смертности. К этому надо добавить:

– Согласно данным Министерства промышленности, доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции составляет 0,3% (это в 130 раз меньше, чем у США).

– В 2010 г. Россия произвела всего 7 гражданских самолетов, а американская компания Boeing и европейская Airbus – около 400 машин каждая. Теперь бывшая великая аэрокосмическая держава вынуждена закупать самолеты за границей.

– За годы капиталистических реформ в России была ликвидирована вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами. Их создание стоило громадных финансовых средств, больших жертв и усилий народа. Они снабжали страну сельхозпродукцией и выполняли важные социальные и культурные функции на селе. Зачем же надо было разрушать их? Они могли эффективно функционировать в преобразованном виде как сельскохозяйственные предприятия на основе коллективной собственности. А создание взамен их массовых фермерских хозяйств провалилось. «Шоковая» расправа с социализмом на селе повлекла за собой исчезновение за последние 10 лет с территории России 13.300 деревень и 298 городов.

– В 2010 году в России было собрано около 60 миллионов тонн зерна – половина того, что собиралось в советские времена.

– До 70% потребностей страны в продовольствии покрываются ныне за счёт импортных поставок.

– 1,5% населения России владеют 50% национальных богатств. В стране насчитывается более 100 миллиардеров. Они платят самые низкие в мире налоги (13%). Для сравнения: в западных странах крупная собственность облагается налогом от 50 до 70 %.

– Ежегодно в стране строится лишь 2,7% от требуемого объёма жилья для граждан.

– Стоимость лекарств в России в 3-4 раза выше международных контрольных цен на аналогичные препараты.

– При сегодняшних темпах добычи нефть в России иссякнет через 20-25, а газ через 30-35 лет. А что же дальше?

– За последние 10 лет на 40% сократилось население на Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере.

– Больше половины опрошенных граждан (59%) убеждены, что Россия идет по неверному пути, и только 18% верят в правильность курса.

– 69,8% российских граждан испытывают чувство стыда за свою страну. Ужасной представляется демографическая ситуация в России. Она имеет свою предысторию. В ХХ веке только неестественные людские потери, обусловленные главным образом политическими причинами (две мировых войны, гражданская война, первая волна эмиграции 1917-1922 г.г., красный террор, раскулачивание, голодомор 30-х годов, сталинские чистки, 25 млн. русского населения, оставшегося вне России в ближнем зарубежье в результате распада СССР, вторая волна эмиграции 90-х годов и пр.) составили около 130 млн. человек. И в XXI веке население России сократилось на многие миллионы человек. Ни один народ в Европе на понес таких громадных людских потерь (без учёта естественных).

После создания СНГ демографический фактор приобрел для России новое, очень опасное измерение. Речь идет о массовой миграции в неё из постсоветских стран, а также из «третьего мира». В советское время этого явления не было. В советских республиках Средней Азии и Кавказа жизненный уровень хоть и был недостаточно высоким, но не гнал людей за заработками в другие страны. Не было в этих республиках и безработицы. Кроме того, переселение в тогдашних союзных рамках регулировалось, требовало административного оформления и было затруднено. Сейчас все эти условия отпали. Лишившись финансово-экономической поддержки союзного центра, независимые республики оказались в трудном положении. В них произошло падение жизненного уровня, возникла безработица, трудности с получением образования, с медицинским обслуживанием и пр. Так возникли сильные стимулы для массовой миграции людей из постсоветских стран в Россию, подвергнутой «азиатизации».

На территории России ныне проживают около 15 млн. иностранных граждан – гастарбайтеров, являющихся малоквалифицированной рабочей силой. Это несчастные люди, которые не могут у себя дома заработать на жизнь. Ежегодно они отправляют в свои страны в целом около 5 млрд. долларов из своих заработков в России. Налогов они не платят. Между тем в России насчитываются миллионы собственных безработных граждан. Многие из них не могут получить работу из-за конкуренции мигрантов, которых охотнее принимают на работу, поскольку их труд оплачивается намного ниже, чем русских.

Кроме того, приток в Россию мигрантов пагубно отражается на составе её населения и создает условия для возникновения межнациональных столкновений и конфликтов, чего тоже не было в Советском Союзе. Несмотря на все эти отрицательные для России последствия миграции, российское руководство ничего не предприняло, чтобы поставить для неё заслоны. «Литературная газета» писала в связи с этим в статье «Дерусификация»: «Проблема миграции, изменения национального состава России, фактическое вымирание русского народа, вполне вероятная потеря им своего ведущего, государствообразующего статуса является ключевой для определения будущей судьбы России». Сейчас речь должна идти о сбережении русского народа как государствообразующей нации.

Итак, налицо деградация России во всех жизненных сферах на протяжении последних 20 лет. «Шоковая терапия», а вернее – «шок без терапии» вверг российское общество в ельцинское лихолетье в глубокий экономический, нравственный и духовный обвал и состояние смуты. После ухода Ельцина его бульдозерная политика ликвидации социалистической системы сменилась постепенным разрушением государственности, экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры страны. Сохраняется состояние унизительной бедности миллионов российских граждан. Всё это очень хорошо вписалось в американский сценарий «капиталистической трансформации» России.

Казалось бы, главные усилия государственной политики после ухода Ельцина следовало направить на ликвидацию ущерба, нанесённого базисным, стратегическим звеньям российской экономики, от которых зависит судьба России, её место и безопасность в современном мире, благосостояние её граждан. Но наиболее значимые «государственные акты» Путина-Медведева не имели с этим ничего общего. Приоритетом пользовалось, например, развитие «индустрии развлечений», отнявшей громадные финансовые средства, полученные от экспорта газа и нефти, от главного, что нужно для страны – развития промышленного производства, реальной экономики. Так, зимняя Олимпиада-2014 в Сочи обойдётся нашим налогоплательщикам, по подсчетам Минрегионразвития, приблизительно в $46 млрд. Для сравнения: Олимпиада в Ванкувере 2010 года стоила $1,75 млрд., а лунная программы НАСА «Аполлон» – $25,4 млрд. А не лучше ли было направить $46 млрд. на строительство в стране сотен спортивных площадок и бассейнов для укрепления здоровья нашего народа? Или для восстановления машиностроительной и других отраслей промышленности, приведенных в плачевное состояние?

В том же ряду стоят другие исключительно дорогостоящие проекты, как проведение первенства мира по футболу в 2018 г. или расширение территории Москвы в два с половиной раза. В разумные рамки не вписываются многие прочие ненужные «государственные акты», стоившие стране больших денег. Например, совершенно ненужное переименование милиции в полицию. Оно обошлось в 2, 5 млрд. рублей. А решение об отмене перехода на зимнее время? Лишний час использования электроэнергии для освещения в темное время суток стоил многих миллиардов рублей. К тому же это решение Медведева отрицательно отразилось на самочувствии и здоровье граждан. А строительство самого большого в мире моста от Владивостока до острова, где предстояло провести саммит АТЭС? Не было принято даже во внимание, что на острове нет нормальных условий для проживания из-за отсутствия на нем пресной воды. Намного разумнее было бы построить на выделенные деньги (значительная часть которых, как выяснилось, осела в карманах мошенников) комплекс современных зданий во Владивостоке. К числу ненужных и дорогостоящих мероприятий относится и перевод высших судебных органов из Москвы в Петербург. Все эти и многие другие «единоличные» решения высшего руководства свидетельствуют о том, что в нашей стране установился произвол власти. Она ведет себя так, как будто над Россией не довлеет выполнение неотложных, жизненно важных задач восстановления и развития базовых звеньев промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, снятия страны с «нефтегазовой иглы», ликвидация бедности и нищеты миллионов граждан.

Ничего не было сделано, чтобы предотвратить беспрепятственный вывоз из России национальных богатств. Разве ответственные государственные деятели, болеющие за судьбы страны, за её национальные интересы, могли бы, например, позволить перевод в течение минувших 20 лет за рубеж, в «оффшоры» более двух триллионов долларов – громадных средств, которые оказались в карманах российских финансовых тузов в результате незаконной, преступной приватизации народной собственности? Эти капиталы потеряны для России и используются в чужих интересах. А ведь на такие громадные средства можно было бы провести капитальную модернизацию российской промышленности и значительно поднять благосостояние народа.

Нынешние российские обладатели «ручного управления» до сего времени не сформулировали чётко политическую составляющую программы их действий и не предложили её общественности. Вполне понятно почему: признание, что они превращают Россию в капиталистическую страну, не имеющую будущего, вызвало бы реакцию отторжения в народе. Тем более, что капиталистическая система и её идейные ценности во всём мире, особенно в её цитадели – США, пребывают в глубоком и в перспективе безысходном кризисе. Стыдливое замалчивание антинародной сути программы нынешнего российского руководства компенсируется пиар-технологиями, введением общественности в заблуждение, например, созданием «Движения народного фронта». И это в стране, где всё делается в интересах не народа, а финансово-промышленной олигархии!

Не удивительно, что жизнь современной России приняла уродливые черты. Её пронизывает культ денег и наживы, который, как ничто другое, способствует нравственному разложению личности и общества, ведет к подрыву духовной культуры, к коррупции и криминальности, к жульничеству, воровству и социальной безответственности, к чудовищной социальной дифференциации и несправедливости, к необузданному потребительству и гедонизму. Все эти явления – естественные и неотъемлемые спутники капитализма – сотрясают не только российское, но и западное общество.

Бесконечно долго это не могло продолжаться. И вот, наконец, в России произошёл первый социальный «взрыв малой мощности» – многотысячная протестная демонстрация на Болотной площади в Москве и аналогичные массовые выступления (по официальной терминологии «беспорядки») во многих других городах России. Снова на повестку дня страны выдвинулся лозунг: «Так больше жить нельзя!». Народ понял, что политика тандема гибельно отражается на его интересах

Возникает вопрос: выстоит ли Россия под тяжестью навалившихся на неё вызовов и угроз? Директор американской разведывательно-аналитической организации STRATFOR Джорж Фридман, тесно сотрудничающий с корпорацией РЭНД и с аналитическими службами штаба НАТО, писал об её участи: «В конце концов, страна развалится и без войны (как уже развалилась в 1917 г., и это произошло снова – в 1991 г.)». К подобному выводу Фридман пришёл на основе анализа развития России после 1991 года.

Как же наша страна может противостоять навалившимся на неё бедам? Очевидно, лучшим выходом из положения была бы смена, пока не поздно, политической и социально-экономической модели развития, навязанной ей в результате государственного переворота 1991 г. и открывшей простор для вседозволенности буржуазной авторитарной власти. К сожалению, патриотические общественные и политические силы до сего времени не смогли объединить усилия для того, чтобы разработать и предложить обществу программу действий для вывода её из провала, в который её низвергли, и выдвинуть из своей среды авторитетных политических лидеров.

Но в средствах массовой информации и в литературе в последние годы появилось много интересных публикаций на эту тему. Глубокий анализ состояния российского общества дан в книге Сергея Кара-Мурзы «Угрозы России. Точка невозврата». Нельзя не согласиться с его выводом: «За двадцать лет реформ произошла деградация систем государственной власти и управления, социальных отношений, культуры и профессиональной этики... Последние 20 лет только грабили страну и ничего не создали взамен...» Можно назвать и интересную статью Татьяны Воеводиной «Выйти из социализма. Чтобы вернуться?». («Литературная газета», 25 ноября – 4 декабря 2012 г.) В ней она пишет: «Будет ли вторая серия социализма? Вполне вероятно. Нельзя исключать, что человечество вскоре столкнется с фатальной нехваткой ресурсов, и их придётся распределять «по карточкам» – вот тогда и пригодится опыт государственного социализма. Он может оказаться эффективнее прежнего, этот социализм-2. Новая технологическая база (главным образом информационные технологии) позволяет планировать более эффективно, чем это делал отечественный Госплан.... Мы ещё встретимся – мы и социализм».

На фоне глубокой неудовлетворенности от порядков, возникших в России, в народе широко распространилась ностальгия по прошлым социалистическим временам и даже возник «ренессанс» Сталина. Но было бы иллюзией считать, что идея возврата к старой советской системе может получить поддержку у большинства российского народа. Советский строй принадлежит прошлому. Он был далек от совершенства, имел много недостатков, но, бесспорно, сыграл свою положительную роль для страны и указал магистральный путь для развития человечества. Он не может игнорироваться, а тем более опошляться.

Ныне же увлечь народ способна программа создания в России общественной модели нового, демократического, народного социализма, очищенного от извращений, тяжелых ошибок и грехов прошлого. Модели, которая впитала бы в себя лучшие черты социалистического развития в нашей стране и позитивный опыт социального развития Запада. Никто не может оспорить ту истину, что социалистический строй и идеология служили скрепляющим каркасом для единства страны и гарантом её могущества. Но провал попытки реформирования социалистического общества не означает, что социализм не может вернуться на российскую почву на совершенно новой идейной основе и на более высоком организационном уровне. Как подтверждают разработки Института комплексных социологических исследований РАН, «значительное число россиян выступают за сохранение социалистического строя, имея в виду социализм, принципиально отличный от «советско-брежневского». По его данным, доля сторонников несоциалистического пути развития составляла в России в 2005 г. всего лишь 30%. Ныне доля приверженцев социалистического пути намного возросла. Таково закономерное следствие введения в стране порочной и отживающей свой век капиталистической системы. Она не смогла, в отличие от социалистической, послужить для России не только мотором промышленного, технического, научного, культурного и социального прогресса, но и как скрепляющий каркас для огромной, многонациональной страны. Как раз наоборот – способствовала её деградации во всех жизненно важных сферах, нарастанию в обществе напряженности, социальных и межнациональных конфликтных ситуаций

Теоретическая разработка и практическая реализация программы вывода России из кризисного состояния – задача всех левых и центристских патриотических сил страны. Во имя этого они, отбросив амбиции их лидеров, должны объединиться в партию нового, демократического, народного социализма. Такая объединенная партия нужна России как воздух. Её надо было создать по меньшей мере лет десять тому назад. Она, вне всякого сомнения, смогла бы открыть перед народом перспективу спасения и возрождения России и превратиться в реальную оппозицию, способную легально прийти к власти. Но власти сделали и делают всё, чтобы такая партия не возникла.

Каковы же могут быть характерные черты конвергентного социального общества, которые могли бы составить основу программы Партии народного социализма? Здесь, как представляется, важны следующие соображения.

Центральным является вопрос о собственности. Из её четырёх видов – частной, государственной, коллективной и общественной – главенствующее значение имеет общественная собственность на средства производства, недра и землю, отдаваемые государством в длительную аренду отдельным предприятиям, обществам и кооперативным организациям.

Стратегически важные отрасли народного хозяйства и входящие в них предприятия должны находиться в общественной собственности под управлением назначаемых государством специалистов.

Основой экономики должны быть массовые народные предприятия, находящиеся в коллективной собственности самих производителей и управляемые менеджерами, выбираемыми трудовыми коллективами.

Здесь может быть широко использован иностранный опыт. Так, в 1974 г. в США более 10 000 предприятий с общим числом занятых в 11 млн. чел. (1/10 всей рабочей силы) перешли полностью или частично в коллективную собственность занятых на производстве работников. Незадолго до этого был принят федеральный закон о создании таких предприятий – Employee Enterprises (не смешивать с акционерными компаниями!). Ими были охвачены почти все секторы американской экономики. Они представляли собой как крупные компании, насчитывавшие несколько тысяч человек, так и небольшие предприятия с числом работников от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Законом предусматривалось, что для выкупа предприятий у частных владельцев коллектив работников обладал правом получения кредитов от государства с обязательством возвращения их из будущих доходов. Практика продемонстрировала, что коллективный собственник оказался намного эффективнее частного. Это был шаг в сторону социализации в духе теории конвергенции. Хотя цель состояла в том, чтобы созданием «народного капитализма» укрепить американскую систему.

Примерно на таких же принципах в Венгрии в 1980-х годах была основана деятельность сельскохозяйственных кооперативов в собственности самих работников. В результате в стране в буквальном смысле слова произошла «зелёная революция». Её конкуренции в производстве сельскохозяйственных продуктов опасалось руководство Европейского экономического содружества. На экспорт многих видов венгерского продовольствия в Западную Европу были наложены ограничения. Венгерские крестьяне имели очень высокий жизненный уровень. Высок был и уровень их социальной удовлетворённости.

Кооперативные предприятия различных форм получили очень широкое распространение в мире. По данным ООН, их членами являются около миллиарда человек в 100 странах. Среди них постоянно растёт число кооперативных предприятии в собственности самих производителей, которые представляют собой альтернативу «Homo economicus».

18 декабря 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН на своём 65-м пленарном заседании провозгласила 2012 г. Международным годом кооперативного движения и призвала все правительства создавать максимально благоприятные экономические, финансовые, кредитные, налоговые, социальные и прочие условия для его развития. На заседании были названы следующие положительные черты этой формы производственной деятельности:

– кооперативные предприятия принадлежат их членам, служат их членам и управляются их членами;

– они улучшают жизненные условия граждан и способствуют росту экономики страны;

– обеспечивают стабильное экономическое развитие;

– дают наилучшие результаты в сельскохозяйственном производстве;

– создают баланс между социальными и экономическими потребностями;

– содействуют развитию демократических принципов в обществе;

– способствуют устранению безработицы.

А в России призыв Генеральной Ассамблеи ООН провести в 2012 г. Международный год кооперативного движения не нашел никакого отклика. Для правящей российской элиты приоритетом пользуется крупная финансовая и промышленная буржуазия.

Интересно отметить, что Папа Бендикт XVI поддержал «форму экономического хозяйствования, стоящую на службе человека и поэтому позволяющую распределять блага между её участниками и способствующую развитию у них бескорыстия». Он осудил систему, которая «в качестве единственной цели ставит наживу и преклонение перед рынком».

А в России именно эта система была по настоянию американских советников при российском руководстве в большой спешке внедрена, чтобы создать любыми методами и средствами, даже криминальными, крупную буржуазию как основу власти и гарантию невозврата страны (рoint of no return) к новому социализму. Был брошен лозунг «Обогащайтесь!» – даже путем коррупции, воровства и жульничества. Это привело к чудовищному падению морали и нравственности в российском обществе, какого Россия не знала за всю свою историю. Достаточно назвать здесь среди прочих позорное дело бывшего министра обороны Сердюкова, в ведомстве которого хозяйничали преступники, нанесшие ради своего обогащения многомиллиардный ущерб стране и её безопасности.

Для России имелся более органичный и естественный путь развития – наряду с государственной, средней и мелкой частной собственностью создать массовые предприятия на основе коллективной собственности. В них можно было преобразовать не только колхозы и совхозы, но и промышленные предприятия. Но этот путь был отвергнут. Господствующее положение в России занял крупный частный капитал, который сросся с государственной властью. Так сложилась авторитарная кланово-олигархическая модель управления Россией. Именно этого добивались правители США для реализации своих интересов в России.

Теперь попытаемся представить себе, как могло бы выглядеть государственное устройство при новой конвергентной модели общественного развития, в основу которой были бы заложены принципы реформированного социализма наряду с многими положительными чертами западного общества. К её характерным чертам можно отнести следующее: – политическая система, основанная на реальном разделении властей, обеспечивающая строгое соблюдение закона, исключающая политический и экономический произвол со стороны одной личности или группы лиц, облечённых государственной властью;

– верховенство демократического парламента, основанного на трёх-четырёх-партийной системе, дающей возможность партии, получившей большинство голосов на свободных, гарантированных от административного вмешательства выборах, сформировать правительство и осуществлять ограниченное пятью-шестью годами правление в соответствии с волею и мандатом народа. Кандидатуры на должность председателя правительства и президента страны должны для утверждения в должности проходить в парламенте тщательнейшую проверку и обсуждение их жизненного пути, образовательного уровня, компетентности в государственном управлении, нравственности и состояния здоровья. Нельзя допускать, чтобы на этих высших государственных постах оказывались, как это часто бывало в прошлом, недостойные лица. Парламент должен быть наделен и правом импичмента в отношении президента страны и председателя правительства, если они нарушают законы и национальные интересы страны, нормы морали и нравственности;

– президент России, выбираемый народом на один пятилетний срок без права повторного избрания и выполняющий не исполнительные, а представительские государственные функции, что должно гарантировать страну, учитывая её печальный исторический опыт, от произвола одной личности, облеченной верховной властью, и от возврата к авторитаризму или тоталитаризму;

– сильная и располагающая крупными ресурсами правительственная власть, подотчетная парламенту и сменяемая каждые пять лет, выполняющая регулирующую, направляющую и планирующую роль в экономике и в общественных процессах, обеспечивающая необходимые условия для осуществления прав и свобод личности, ее обязанностей и ответственности перед обществом, эффективное функционирование социально ориентированной промышленности. Одно лицо не может занимать больше одного срока пост председателя правительства. Недопустимы семейственность и клановость в руководящих органах страны;

– неотъемлемой частью политической системы нового, народного социализма должна стать сильная оппозиция, формирующая «теневое правительство» и призванная следить за правомерностью политики власти, за её соответствием национальным интересам и нормам конституции. Без оппозиции не может быть здорового общества;

– контроль правительства и общественных организаций за соблюдением норм морали, нравственности и ответственности граждан страны во всех сферах жизнедеятельности общества. В наиболее простом выражении и широком понимании понятие нравственности означает ненанесение ущерба а) собственной репутации, своей чести, совести и достоинству, б) интересам своего ближайшего окружения , в) интересам своего народа, г) интересам других народов, д) окружающей природной среде. В капиталистическом обществе причиной и источником развития аморальности и безнравственности служат культ денег, наживы, потребительства и стремление к не знающему границ обогащению. В общественном устройстве, ориентированном на социалистические ценности, роль денег должна быть ограничена функцией расчетного средства для государства, предприятий, организаций и отдельных граждан и не служить источником наживы с помощью финансовых махинаций;

– общественная пресса и телевидение, служащие интересам общества, а не отдельных частных лиц или групп, способных манипулировать общественным мнением и превращать средства массовой информации в «оружие массового поражения» общественного сознания, в источник наживы от бесконечной рекламы;

– высокое благосостояние граждан как важнейшее условие наличия платежеспособного спроса и большой емкости рынка, стимулирующих развитие производства и научно-технический прогресс, дающих большие налоговые поступления в государственную казну;

– среднее сословие (мелкие и средние предприниматели, работники предприятий в коллективной собственности, инженеры, преподаватели высших и средних учебных заведений, научные работники, деятели культуры и искусства, госслужащие и пр.) как основа процветания и духовности общества, мотор его экономического развития и опора демократии;

– исключение из жизни общества посредством правового и государственного регулирования опасной концентрации финансовых средств и собственности в руках отдельных лиц и образования финансовой олигархии, способной навязывать правительству и обществу своекорыстные цели, чуждые национальным интересам страны.

– полная национализация банков, чтобы исключить из их деятельности спекулятивные махинации с целью получения капиталистических прибылей и привязать их к нуждам эффективного развития народного хозяйства и к обслуживанию граждан;

– использование природных ресурсов и природной ренты, находящихся исключительно в общественной собственности, в интересах всего общества, а не кучки финансовых воротил;

– максимально возможное развитие самоуправления на местах, не нарушающего верховенства центральной власти и не ставящего под угрозу целостность государства;

– государственный, а не рыночный механизм финансирования здравоохранения, науки, образования, обеспечивающий бесплатное медицинское обслуживание граждан, получение гражданами среднего и высшего образования;

– прозрачность процессов в политике, экономике и в кадровых назначениях;

– исключение из внешней политики навязывания другим народам господства, своего строя и своих ценностей, что служит, как свидетельствует исторический опыт, причиной возникновения военных конфликтов и мировых войн. Так примерно представляются принципы социально-политического и экономического устройства общества нового, народного социализма. Проект новой общественной модели России может быть представлен для дискуссии и доработки сначала в узком кругу специалистов. Затем он может быть передан на рассмотрение Федерального Собрания. В случае его одобрения потребуется внести существенные поправки в Конституцию РФ и её одобрение на всенародном референдуме. Затем может начаться постепенное, эволюционное преобразование и совершенствование существующей в России системы без социальных издержек, извращений и потрясений, которые были постоянными спутниками нашего развития в прошлом. Новый народный социализм может стать лучшей гарантией возрождения России, её безопасности и процветания. Он по природе своей сочетает в себе народовластие и управляемость национальной экономикой и общественными процессами со стороны выбранной народом государственной власти.

А что сулит нам существующая ныне в России капиталистическая модель, рыночная идеология и ничем не ограниченная свобода рыночных отношений? Крупная частная собственность на средства производства, на финансовый капитал и на стратегически важные отрасли хозяйства, на природные богатства не способна обеспечить управляемость экономическими процессами, рост и реформирование экономики, повышение благосостояния граждан, ведет неизбежно к экономическим кризисам и социальным потрясениям. Такая система не позволяет разумно распределять финансово-экономические и людские ресурсы в масштабах страны, установить правильные приоритеты в политическом, социально-экономическом, научном и духовном развитии, ликвидировать тяжелую структурную деформацию экономики, ориентированной на добычу и экспорт нефти и газа, воспрепятствовать возникновению «оффшорной экономики» и бегству из России национальных богатств а также «умов», избежать глубокого нравственного падения общества и ужасной социальной дифференциации и демографического кризиса. Всё это тяжелейшим образом отразилось на внутреннем и международном положении России.

В совместном аналитическом докладе, подготовленном Институтом экономики и Институтом социологии РАН об итогах 20-летнего развития нашей страны, делается следующий вывод: «Нынешняя Россия во многом – результат деятельности реформаторов 1990-х и 2000-х годов. Но внутреннее состояние нашей страны – это не только российская проблема, оно оказывает огромное воздействие на мировые процессы. Значение и роль России в современном мире также диктуют необходимость проведения экономико-социологического анализа последствий осуществленных реформ. Тем важнее оглянуться на события 20-летней давности, посмотреть на них глазами современных поколений россиян. Также чрезвычайно важным представляется проанализировать то, как эти перемены сказались на жизни наших сограждан, их социальном и материальном благополучии, возможностях самореализации, эволюции их мировоззренческих установок, национальной самоидентификации, взглядов на окружающий мир, роль и место в жизни государства и общества демократических институтов и норм и т.д. Однако наиболее существенная очевидность уже налицо: экономическая модель, сформированная в 1990-х годах, нуждается в замене».

Да, это главное условие для возрождения России.

