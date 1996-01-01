РУССКАЯ ПРИМАДОННА





Излишняя болтливость не только не украшает, но и создаёт проблемы: стоя с букетом у главного входа в миланскую Ла Скалу, я не делал особого секрета из того, что ожидаю Анну Нетребко. Жители северной столицы Италии и многочисленные туристы, заразившиеся итальянской экспрессией и в изобилии сновавшие по прилегающей к знаменитому оперному театру площади, то и дело спрашивали – с кем у меня предстоит свидание.

И в какой-то момент, когда оперная дива уже подошла к знаменитым колоннам, я ощутил себя ефрейтором Костей Збруевым из популярного советского фильма, потерявшего в толпе почитателей одну из своих потенциальных невест, актрису по профессии: сотни людей окружили Нетребко, стали аплодировать ей, просить автографы.

Но, судя по всему, певица, направлявшаяся в тот день на генеральную репетицию «Дон Жуана» в постановке маэстро Даниэля Баренбойма, неплохо ориентируется в хитросплетении улочек центра Милана: вырвавшись из столпотворения, цокая каблучками, она быстро скрылась в одном из переулков.

Наконец, мы оказались в одном из маленьких кафе, где, как оказалось, пристрастия синьоры Анны, свободно говорящей на итальянском, официанты прекрасно знали – чёрный кофе определённого сорта. «Вообще-то я больше люблю один из сортов кофе, который продают на развес в американском «Старбаксе» – призналась она. – Когда приезжаю в Нью-Йорк, первым делом покупаю пакетик-другой и варю дома». – Анна, вы, покорившая лучшие оперные сцены мира, должно быть, без особого пиетета и особого волнения готовитесь к выступлению в Ла Скала?

АННА НЕТРЕБКО: Ну что вы! Ла Скала – один из лучших оперных театров в мире. Да, многое в его своеобразной внутренней политике изменилось. Например, певцы не обязательно должны быть итальянцами, даже наоборот – чем больше иностранцев, тем лучше. Кстати, все больше русских. Лично я привыкла к интернациональным составам трупп. Все так же Ла Скала остаётся амбициозной. Быть может, и за счёт своих размеров, ведь она по площади больше того же Большого театра – и сцена огромней, и зал вместительнее, плюс, сложная акустика – не всякий голос здесь прозвучит. Только обладатель хорошего голоса, идеальной вокальной техники сможет сделать так, чтобы его, стоящего на сцене, услышали в этом зале. – Некоторые российские поп-звезды, наверняка, с удивлением посмотрят на вас и предложат решить все возможные на сцене проблемы при помощи фонограммы…

АННА НЕТРЕБКО: В оперном мире под фонограмму никто не поёт. Опера – это опера. Мы и микрофонами-то почти не пользуемся, только при выступлениях в суперогромных залах или на открытом воздухе. – Почему в России мало выступаете?

АННА НЕТРЕБКО: К моему сожалению. Просто это сложно организовать. В России в почёте концерты, которые организуются, как правило, в последний момент. А вот как здесь, в Ла Скала масштабная постановка пока невозможна ни в Москве ни в Санкт-Петербурге. И Большой, и Мариинский – театры репертуарные, все репертуарные планы уже давно известны, детали отработаны, одна репетиция – и выход на сцену. А так, чтобы совсем новое, что никогда ещё не ставилось в России, – «Манон», «Анна Болейн» – увы, ни в планах, ни на афишах. – В Италию вы прилетели из Нью-Йорка, где выступали в «Метрополитен-опера». Как принял вас Город Большого Яблока в этот раз?

АННА НЕТРЕБКО: В Нью-Йорке, как в Милане, считают за честь выступить самые лучшие певцы и музыканты. На мой взгляд, «Метрополитен-опера» – одна из лучших в мире оперных сцен. Да, там крутятся большие деньги, что даёт возможность ставить роскошные и грандиозные спектакли. – Русский Нью-Йорк многообразен. Ваша персона стала там своеобразным противовесом нашумевшему было, но быстро почившему в бозе реалити-шоу «Русские матрёшки». Противники этой телепрограммы говорили: русский Нью-Йорк – это совсем не накачанные силиконом девицы с Брайтон-бич, это ещё и Анна Нетребко…

АННА НЕТРЕБКО: Да, я – русская. Но, пожалуй, русская интернациональная. Кстати, ни разу не была на Брайтоне. Очень хочу туда поехать и наесться до отвала тамошних знаменитых пирожков. И икры баклажанной купить. В Нью-Йорке я часто устраиваю вечера русской кухни – сама готовлю, и все мои друзья сходят с ума, облизывая пальцы. Что готовлю? Кубанский борщ. Не со свёклой, а со всем остальным! Салат «оливье», конечно, блинчики с мясом, котлетки. Я очень люблю готовить. В марте-апреле опять буду в Нью-Йорке, друзья уже ждут. И я жду приезда в Нью-Йорк, который обожаю. – От недвижимости в Нью-Йорке почему избавились?

АННА НЕТРЕБКО: От какой?.. Первую свою квартиру я купила на Манхэттене давно, у какого-то китайца. Потом вышла замуж, родился сын, грянул кризис. Такое вот стечение обстоятельств – и я купила квартиру большей площади, продав первую. Живу на той же улице, на Вест-сайде, на 32 этаже нового дома. – Какие подарки получили к Новому году?

АННА НЕТРЕБКО: О, подарки! Я их очень люблю! И всегда прошу мужа, чтобы подарков на праздник было много, чтобы они были небольшого размера, непременно завёрнуты в подарочную бумагу. И вот когда получаю их, то как ребёнок с удовольствием и затаённым дыханием распаковываю одну коробочку за другой. Пол у новогодней ёлки у нас дома всегда завален подарками, которые мы дарим друг другу, и мы часами можем сидеть всей семьёй на полу и наслаждаться процессом обретения очередного сюрприза.

Ещё одним подарком друг другу станут наши совместные с Эрвином выступления. Пока таких концертов запланировано несколько, да и вряд ли их будет много, поскольку мы с самого начала с опаской относились к такому семейному подряду, дабы никто не говорил – вот, мол, протаскивают друг за счёт друга… – Ваш супруг Эрвин Шротт – уругваец, вы – русская, а ваш сын?

АННА НЕТРЕБКО: Пока что у нас небольшая конфузя в плане лингвистики: первый язык у Тьяго Аруа сейчас – русский. Не в последнюю очередь за счёт того, что именно я и русская няня, а не много гастролирующий папа, проводим с ним много времени. На русском языке у него есть любимый стишок: «Как у котика усы удивительной красы…». Конечно, когда сын пойдёт в школу, то приоритет перейдёт к английскому. А пока считает до десяти на трёх языках, точнее, уже на четырёх – немецкий прибавился. – Дома, как и на сцене, предпочитаете исполнять главную партию?

АННА НЕТРЕБКО: Ни дома, ни на сцене у меня нет никаких проблем, чтобы делиться с кем-то. Уже хотя бы потому, что своё я все равно возьму. А если не возьму, значит, не дано. Философски подхожу к этому вопросу. Тем людям, которые хотят безраздельно царить и царствовать, живётся трудно, поскольку в жизни так не бывает. Такая ли я? Я не такая… Взять, например, «Дон Жуана» в постановке Баренбойма. Это ансамблевая опера, у меня не главная партия – там шесть главных персонажей. И ничего – делимся. Только вот не цветами от зрителей. Просто потому, что цветы дарят лишь в России, в остальных странах такой традиции нет. Мне вообще работать в коллективе или в дуэте интересней, ведь происходит не только обмен опытом, но ещё и взаимообмен энергией. – Другие предложения из других сфер искусства – кино, театра, эстрады – рассматриваете?

АННА НЕТРЕБКО: И кино, и театр – это другой мир, другая профессия. Хотя, если бы какой-то кинорежиссёр учел мой опыт работы на оперной сцене и попробовал бы перенести его на киноэкран, то, пожалуй, я бы подумала… Эстрада? Нет, после оперы петь на эстрадной сцене мне неинтересно. Да, я спела дуэтом с Филиппом Киркоровым. У нас с ним прекрасные отношения, мы часто перезваниваемся, он вечно пытается меня куда-нибудь вытащить, снова спеть, но из-за напряжённого гастрольного графика пока не получается. – Участие в различных постановках обеспечивает вам перенос из одного времени в другое. В какой эпохе вам хотелось бы задержаться?

АННА НЕТРЕБКО: Когда я была маленькой, то хотела жить во времена трех мушкетеров. Наверное, и это тоже предопределило выбор моей профессии. Да, мне не нужна машина времени: чуть ли не каждый день я в новом костюме, в новых декорациях, в новой эпохе. А концерты дают возможность появляться на сцене ещё и в дизайнерских нарядах. Самый запомнившийся концерт – выступление в немецком Баден-Бадене, в 2007 году. Тогда я не только спела, но и, сбросив туфли, станцевала. Прошло уже столько лет, а на каждом концерте – вижу по глазам – от меня все ждут, чтобы я повторила этот номер снова… – Образ русской красавицы почти всегда ассоциируется с блондинками. Вы же – жгучая брюнетка…

АННА НЕТРЕБКО: Я красавицей себя не считаю, хотя за границей мне говорят, что я даже очень ничего. В России мой тип, увы, почему-то к разряду красавиц не относят. Опять же в России худышек любят, а я – пышненькая. Не во вкусе я русских мужчин? Ну и ладно… Главное, что муж меня любит. Эрвин умоляет: «Анечка, даже килограмма веса не теряй!». Я – послушная жена, и как муж скажет, так и будет. Беседовал: Алексей Осипов

Фото: Кристоф Руттгер

Источник: Самара today



